GP da Arábia Saudita de F1: pista diferente, mais baralhado ou tudo na mesma? | AutoSport

A época de 2023 foi absolutamente excecional no facto do Red Bull RB19 de Max Verstappen e Sergio Pérez terem vencido em 21 das 22 corridas de 2023, pois o mais natural é que numa época, mesmo quando há domínios mais acentuados como foi o caso da Mercedes desde 2014 até 2020, é que haja carros/equipas/pilotos que se deem melhor numas pistas do que noutras…

Os 24 circuitos são, naturalmente, diferentes e construir um carro que se adapte às características de cada circuito requer compromissos, levando a que em determinadas pistas algumas das equipas tenham carros mais adequados que outras, isso faz parte da beleza da F1, mas nos últimos anos, a Red Bull tem sido regularmente forte no Bahrein e Max Verstappen expressou a sua convicção de que poderia ser uma das pistas em que o RB20 se adapta melhor, depois de obter uma vitória confortável no fim de semana passado.

Embora o comentário de Max Verstappen possa ser tomado com uma ‘pitada de sal’, dado o domínio contínuo da Red Bull, foi uma opinião apoiada por Carlos Sainz, mesmo que ele não estivesse necessariamente a falar sobre Jeddah ser um local que ele espera que a Ferrari tenha como alvo o seu traçado perfeito: “Acho que estivemos numa das pistas mais fortes da temporada, com uma degradação muito alta dos pneus traseiros”, disse Sainz. “Espero que quando formos para uma pista com maior degradação à frente e talvez com um asfalto melhor, o nosso carro ganhe vida e consigamos desafiar melhor a Red Bull na luta pela vitória. É o primeiro circuito diferente em que vamos com estes novos carros de 2024, por isso vai ser uma surpresa para todos verem como estamos.

Espero que os carros como o McLaren e o Red Bull, que no ano passado foram muito bons em circuitos de alta velocidade, sejam competitivos lá. Mas o nosso carro também melhorou em alta velocidade, por isso espero que também possamos estar mais fortes”.

E não se trata apenas da diferença entre a Red Bull e a Ferrari, mas, como diz Sainz, há a McLaren, além da Mercedes e da Aston Martin, que mostraram que podem ser fortes em certas pistas na época passada. Jeddah oferece a primeira oportunidade para contrastar os pontos fortes e fracos relativos de cada carro, em comparação com o que vimos no Bahrein.