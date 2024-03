GP da Arábia Saudita de F1, Oliver Bearman: “não consigo acreditar como consegui ser tão rápido” | AutoSport

Na sequência da necessidade de substituir Carlos Sainz para o derradeiro treino livre, qualificação e corrida, com o espanhol a ter que ser operado a uma apendicite, Oliver Bearman teve um bom desempenho na corrida, cumprindo à risca tudo o que a equipa lhe pediu. Partindo de 11º, cedo atacou e passou o RB de Yuki Tsunoda, depois do Safety Car, passando pouco depois Zhou Guanyu (Kick Sauber) e depois passou o Haas de Nico Hulkenberg. Depois sem ninguém à frente andou em bom ritmo e no final aguentou Lando Norris e Lewis Hamilton atrás de si: “Estou um pouco cansado, provavelmente podem ver que não estou no meu melhor! Foi incrível, não consigo acreditar como consegui ser tão rápido.

E no final, aqueles dois tipos (Norris e Hamilton) com pneus macios, a contagem decrescente parecia estar a ir mais devagar do que o normal. Senti que tinha um pouco na mão para lidar com a situação, fiz a minha volta mais rápida na última volta, queria forçar e ver o que conseguia fazer”, disse Oliver Bearman, que só tem de estar orgulhoso pelo que fez. Fez o suficiente para ficarem de olho nele para os próximos tempos. Se a Ferrari não o aproveitar a médio prazo.