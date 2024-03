GP da Arábia Saudita de F1: Nova vitória fácil de Max Verstappen | AutoSport

Arrancou na frente e só não liderou devido a um Safety Car que baralhou tudo em pista, porque muitos foram às boxes, e outros tantos não. Mas quando lá voltou Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) foi-se afastando e venceu o GP da Arábia Saudita com a maior das facilidades, não dando a mais pequena das hipóteses aos seus adversários. Duas corridas, duas vitórias, duas dobradinhas para a Red Bull com Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) em segundo com Charles Leclerc (Ferrari SF-24) a completar o pódio.

A corrida teve dois abandonos, Pierre Gasly desistiu na 1ª volta com problemas na caixa de velocidades do Alpine, Lance Stroll bateu num muro trazendo um Safety Car cedo na corrida, que baralhou muito o pelotão com as posições a definirem-se somente no último terço da corrida.

Quarto lugar para Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) na frente de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes), seguindo-se George Russell (Mercedes F1 W15) e Ollie Bearman (Ferrari SF-24) que se estreou na F1 com um 7º lugar, depois de uma fantástica exibição de um rookie.

Grande luta entre Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) e Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) pelo oitavo lugar com o piloto da McLaren a terminar na frente, com o derradeiro lugar pontuável a ir para Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) depois de uma bela estratégia da equipa, que teve Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari) a suster um longo pelotão atrás de si, abrindo caminho ao 10º lugar do seu colega de equipa.

Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) saiu da pole foi para a frente da corrida, primeiro face a Leclerc, que arrancou mal e teve logo Perez à ‘perna’. Com o Safety Car foi às boxes na volta 8 e regressou atrás de Lando Norris. Não teve qualquer pressa do passar, passou-o na volta 13 e navegou facilmente até à vitória, terminando com 13.643s de avanço para Pérez.

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) passou Leclerc na volta quatro, que nem luta deu, e ficou claro que a Red Bull tinha um ritmo nos dois carros, que não era alcançável por nenhuma outra equipa. Nem sequer um penalização de cinco segundo após a volta 12 o incomodou devido a um ‘unsafe release’ nas boxes. Terminou calmamente com cinco segundos na frente de Leclerc.

Charles Leclerc (Ferrari SF-24) passou Lewis Hamilton na volta 15 depois do inglês ter ficado em pista aquando do Safety Car, tal como Lando Norris. Foi facilmente batido por Pérez, ainda fez a melhor volta da corrida perto do final, mas teve uma corrida aborrecida pois percebeu-se claramente que não tinha ritmo para os Red Bull, mas tinha de sobra para os restantes atrás.

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi quarto, longe de Leclerc, mas com Alonso a ‘morder-lhe os calcanhares’ perto do final da corrida. Travou uma bela luta com Hamilton, não conseguia passar, mas também não precisava de arriscar pois sabia que o piloto da Mercedes tinha de ir às boxes. Com isso, perdue o contacto com Leclerc, mas também dificilmente lá chegaria e percebeu isso cedo, mantendo-se por ali, calmo até ascender ao quarto lugar. Mas ainda tentou passar Hamilton, na volta 35, passou-o, mas travou tarde, falhou a curva foi pela escapatória e teve de devolver a posição.

Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) terminou em quinto, cedo percebeu que não tinha andamento para os McLaren, mas um deles, Lando Norris escolheu uma má estratégia e com isso o espanhol ficou na sua frente, pois o piloto da McLaren foi perdendo tempo e quando finalmente foi às boxes caiu várias posições. Quanto a Alonso, apesar de ter dito que os McLaren estavam “noutra liga” ainda conseguiu bater um deles. O melhor que podia ter conseguido, hoje.

George Russell (Mercedes F1 W15) foi sexto e teve uma corrida muito solitária pois Alonso conseguiu sustê-lo atrás de si.

Grande corrida do ‘rookie’ Ollie Bearman (Ferrari SF-24), que foi sétimo apenas com um treino livre e a qualificação para se adaptar a uma pista muito difícil e ao carro.

Quase tudo o que fez, fez bem, um pequeno erro aqui e ali, especialmente na qualificação, mas concluiu uma corrida que só pode ser considerada de notável.

No início não conseguia passar Tsunoda mas teve paciência e conseguiu-o subindo a 11º, três voltas depois, na 14ª , passou Zhou na curva 1, também, e chegou ao 10º posto. Na volta 21 foi a vez de um Haas, passou para nono, e quanto finalmente Lando Norris e Lewis Hamilton foram às boxes, subiu para sétimo e daí até final da corrida logrou manter ambos atrás de si, alcançando um excelente sétimo posto, numa corrida que nunca mais lhe sairá da memória. Começou em 11º, terminou em 7º.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) foi oitavo porque escolheu mal a tática. É verdade que era complicado para as equipas fazer uma dupla paragem nas boxes, mas quem se manteve me pista, caiu muito perto do final da corrida, quando tiveram de trocar pneus. Liderou a corrida porque ficou em pista, isto depois de ter feito falsa partida, mas como saiu da linha e parou de imediato, nada beneficiando a Direção de Corrida perdoou-lhe a penalização. A McLaren e a Mercedes mantiveram os seus pilotos o máximo que puderam em pista, se houvesse novo Safety Car era perfeito, mas não houve e com isso o oitavo lugar foi o melhor que conseguiu, com Ollie Bearman, um rookie a bater Lando Norris e Lewis Hamilton na sua primeira corrida. Veja-se o que fez a estratégia errada dos dois pilotos.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) foi nono, e teve uma corrida à semelhança de Lando Norris. Foi passado por Leclerc na volta 15, na 23ª mantinha Piastri atrás de si, e na 37 foi às boxes, caiu para nono, onde terminou. Tinha oito segundo para recuperar a Bearman, mas não conseguiu, terminando logo atrás de Norris depois de uma grande luta com o compatriota na fase final da corrida.

Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) ficou com o derradeiro ponto, terminando em 10º. Só teve que esperar que Guany Zhou fosse às boxes para herdar o 10º posto, mas a estratégia da HAAS deixou ‘furibundos’ os adversários diretos. Hulkenberg foi o outro dos quatro carros que não parou para trocar pneus sob o Safety Car, com o seu companheiro de equipa Kevin Magnussen, a sacrificar a sua corrida em prol da equipa, pois ‘travou’ o pleotão atrás de si enquanto Hulkemberg se afastava conseguindo depois manter a sua posição na pista, depois de ir às boxes. Foi bem pensado pela HAAS. Mas para o conseguir, Magnussen foi penalizado duas vezes em 10 segundos por causa da forma como defendeu a sua posição, uma vez com o Williams de Alex Albon a outra com o RB de Tsunoda, que passou cortando uma chicane. A sua condução irritou os rivais, mas a táctica funcionou na perfeição para garantir à Haas o seu primeiro ponto do ano.

Mais informação assim que possível.