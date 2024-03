GP da Arábia Saudita de F1: Mais uma pole-position para Max Verstappen | AutoSport

A segunda qualificação do ano teve várias novidades, mas não o autor da pole face ao que se passou no Bahrein, já que Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) fez a sua segunda pole do ano, batendo Charles Leclerc (Ferrari SF-24) por 0.319s com Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) em terceiro a 0.335s.

Oliver Bearman guiou o Ferrari de Carlos Sainz, já que o espanhol teve de ser operado a uma apendicite, e ficou perto da Q3, alcançando o 11º lugar na sua primeira sessão de qualificação.

Os dois Alpine e a dupla da Kick Sauber e Logan Sargeant foram eliminados na Q1.

Na Q3, logo na primeira tentativa, Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) fez 1m27.472s e deixou Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda), autor da pole do ano passado a 0.335s. Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) colocou-se na terceira posição a 0.516s na frente de Charles Leclerc (Ferrari SF-24), George Russell (Mercedes F1 W15), Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) e Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda).

Na segunda tentativa, Leclerc colocou-se na segunda posição, atrás de Verstappen, que nem sequer precisou de fazer nova volta rápida, abandonando-a perto do final da sessão. Perez caiu para terceiro, e Alonso para quarto. Os dois McLaren passaram na mesma ordem para a frente de Russell, que ficou na frente de Hamilton. Tsunoda e Stroll fecharam o top 10. As únicas equipas que colocaram dois pilotos na Q3 foram a Red Bull, Aston Martin, McLaren e Mercedes, com Tsunoda em bom plano, e a deixar Daniel Ricciardo, que nunca aqui tinha corrido, em 14º.

Max Verstappen pode ter estado numa liga à parte nesta qualificação, mas as margens foram muito mais equilibradas atrás. Charles Leclerc ficou apenas 0,015s à frente de sergio Perez, que por sua vez ficou 0,039s à frente de Fernando Alonso. Isto pode significar boas notícias para a corrida e, com uma alta probabilidade de Safety Cars aqui, pode tudo ficar muito em aberto. Pelo menos, atrás de Verstappen, a ‘coisa’ promete.

Talvez Oliver Bearman (Ferrari SF-24) esperasse mais, mas ser 11º na sua primeira qualificação de sempre, é algo impressionante para o ‘rookie’. Para além de que ficou a apenas quatro centésimos de entrar na Q3, o que, considerando o quão perturbada foi a Q2 com as bandeiras vermelhas, é uma prestação muito boa.

Q1: GP Arábia Saudita F1, Q1: Sargeant, os dois Alpine e Sauber eliminados

Na garagem da Sauber os mecânicos continuaram a trabalhar no carro de Zhou Guanyu antes de começar a sessão de qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita. Momentos antes do primeiro segmento ter início, o C44 ainda estava nos macacos, sem ‘nariz’ e com vários elementos debaixo do monolugar suíço, depois do acidente sofrido pelo piloto chinês no último treino livre, que ocorreu hoje de manhã.

Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo esperaram para sair mais tarde na Q1, assim como Zhou, mas por um motivo diferente. Esses foram os últimos pilotos a fazerem-se à pista no primeiro segmento da qualificação.

Após a primeira volta rápida para 15 dos 20 pilotos em discussão na Q1, Fernando Alonso colocou a marca de referência, com 1:28.876s, seguido de Charles Leclerc, a 0.128s. Lewis Hamilton e George Russell realizaram a sua volta cronometrada com pneus médios.

Pouco depois, e com um toque no muro na última curva do traçado saudita, Oscar Piastri passou para a frente da tabela de tempos, com 1:28.755s, seguindo-se Lando Norris a 0.050s. Por essa altura, Oliver Bearman, o estreante em qualificações de Fórmula 1, alcançou a quinta marca, mais rápida do que Leclerc.

Quando Max Verstappen terminou a sua primeira volta cronometrada, faltando 9 minutos para o final da Q1, o neerlandês passou para a liderança da tabela de tempos, com a marca de 1:28.491s, deixando Leclerc a 0.177s, depois do monegasco melhorar o seu anterior registo.

Sem ter resultado a tentativa dos pilotos da Mercedes em passar à Q2 com pneus médios, Hamilton e Russell realizaram nova tentativa com jogos novos de macios. O mais velho dos pilotos britânicos terminou a sua volta com o nono tempo e Russell com o quarto, 0.258s atrás de Verstappen.

À entrada dos últimos cinco minutos, Zhou estava no cockpit do C44, mas o tempo escasseava para tentar um registo na Q1, sendo ainda mais difícil conseguir a passagem à Q2. Nos últimos minutos, e ainda com Verstappen na box, Charles Leclerc passou para a liderança da tabela de tempos, com o registo de 1:28.318s.

Enquanto isso, Zhou saiu da box com minuto e meio para terminar a Q1.

O primeiro eliminado foi Logan Sargeant, seguindo-se Zhou Guanyu, que ainda conseguiu uma volta cronometrada, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Na última volta rápida, Verstappen bateu o tempo de Leclerc e passou à Q2 com a marca mais rápida com 1:28.171s, enquanto Lance Stroll terminou no segundo posto, a 0.079s do neerlandês.

Q2: Estreante Oliver Bearman não consegue passagem ao Q3

Nico Hülkenberg foi o primeiro piloto eliminado no segundo segmento da qualificação, uma vez que teve um problema no seu Haas VF-24 logo nos instantes iniciais e ficou a assistir à restante sessão de fora do seu carro. Também o estreante Oliver Bearman foi eliminado no Q2, com uma diferença de 0.036s para Lewis Hamilton, o piloto que ficou em 10º neste segmento. Alexander Albon, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo também ficaram pelo caminho.

Poucos instantes depois de começar o segundo segmento da qualificação, Nico Hülkenberg teve de parar no escapatória da curva 3 com problemas de potência no Haas VF-24, depois de ter aproveitado o cone de ar na reta da meta do seu companheiro de equipa. A paragem do carro do piloto alemão obrigou à paragem da sessão, com as bandeiras vermelhas a serem acenadas, quando era George Russell a liderar a tabela de tempos, com 1:28.608s.

Na sua primeira volta rápida do Q2, Oliver Bearman teve de abortar a sua tentativa, depois de ter cometido um pequeno erro ainda numa fase inicial.

Terminando as suas primeiras voltas, Max Verstappen e Fernando Alonso passaram para a frente da tabela de tempos, ambos com pneus macios novos. O neerlandês registou a marca de 1:28.078s, enquanto o piloto espanhol ficou a 0.044s. Seguia-se Charles Leclerc, com pneus macios usados, a 0.101s.

Entrando nos últimos 5 minutos da Q2, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Alexander Albon e Oliver Bearman estavam em posição de eliminação, com Hülkenberg já de fora a assistir ao resto da sessão, sem tempo marcado.

Bearman voltou a errar na sua volta rápida, tocando ainda no muro de proteção do circuito saudita, colocando-se no 11º lugar a poucos minutos do final do Q2.

O jovem britânico que substituiu Carlos Sainz não conseguiu a passagem ao Q3 por 0.036s, batendo ainda assim Alexander Albon, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo, com o 11º tempo. Por seu turno, Yuki Tsunoda vai discutir um lugar entre os dez mais rápidos, com uma melhor marca do que o seu companheiro de equipa.

