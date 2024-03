GP da Arábia Saudita de F1: mais tensões entre Pilotos na RB? | AutoSport

Terá a RB ali um problema. Se por um lado foi totalmente indiferente, porque não dava pontos tendo em conta as posições em que se encontravam, mas por outro, a história vai ‘dizer’ que Ricciardo bateu Tsunoda, quando na verdade foi uma ordem de equipa. Logicamente, não faz sentido tanto barulho com algo quase inócuo, mas para Tsunoda, não pareceu nada…

Se foi rapidamente resolvido no debrief pós-corrida ou não, é provável que seja revelado se os dois estiverem correndo próximos um do outro novamente neste fim de semana.

Yuki Tsunoda não acedeu imediatamente ao pedido, e uma vez que o fez, não perdeu tempo a ‘refilar’ via rádio criticando o ritmo de Ricciardo. Mas foram suas ações após a bandeira de xadrez – quando bloqueou rodas fazendo uma ultrapassagem ‘chamativa’ sobre Ricciardo na Curva 8, sendo que depois o japonês fez uma ‘tangente’ ao carro do seu colega de equipa na saída da curva – que realmente sugeriram que havia um problema que precisava de ser resolvido.

Na fase final da corrida de sábado no Bahrein, a RB ordenou que Yuki Tsunoda deixasse passar o companheiro de equipa, Daniel Ricciardo para que o australiano tentasse ultrapassar Kevin Magnussen que rodava à sua frente. O 12º lugar era o parco prémio naquele momento, mas Daniel Ricciardo estava com pneus macios em comparação com os duros de seu companheiro de equipa e, portanto, tinha uma vantagem nos pneus que não existia do lado do japonês, o que o poderia ajudar a encontrar um caminho para ultrapassar o Haas.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI