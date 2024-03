GP da Arábia Saudita de F1: Incidentes e Safety Cars podem ‘baralhar’ tudo | AutoSport

Uma coisa é quase certa no circuito de Jidá, palco do GP da Arábia Saudita de F1 esta tarde: a existência de incidentes e possivelmente, Safety Car. E como bem sabemos, este é um circuito onde o Grande Prémio pode ser virado do avesso num instante, quando alguém bate num muro, e as hipóteses disso suceder são muito grandes. A natureza de alta velocidade do traçado e os muros que definem os limites da pista proporcionam uma maior probabilidade de contactos, quer entre um carro e uma barreira, quer entre dois pilotos que lutam em pista com pouca margem para erros.

As voltas iniciais já foram palco de incidentes no passado, enquanto houve uma série de reinícios do Safety Car durante as corridas de apoio deste fim de semana, uma vez que quaisquer colisões ou paragens raramente podem ser resolvidas sem necessidade de neutralizar a corrida.

As bandeiras vermelhas no TL3 e na qualificação são outro exemplo do aumento da probabilidade de uma interrupção e não só tendem a aglomerar o pelotão em condições de corrida, como também podem fazer ou desfazer a estratégia de um piloto, dependendo do momento.

É verdade que a rapidez dos pilotos e dos carros são importantes, mas nesta pista as probabilidades de haver fatores externos a afetar o desenrolar normal, são provavelmente as maiores do campeonato.