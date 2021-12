GP da Arábia Saudita de F1: horários | AutoSport

A Fórmula 1 prepara-se para o novo Circuito Jeddah Corniche na Arábia Saudita. A pista é uma circuito citadino, embora ‘adornado’ com algumas zonas ‘permanentes’. Está localizado na Corniche – uma área de 30 km de estância turística costeira da antiga cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Desenhado pela empresa Tilke, em conjunto com a equipa Motorsports da Fórmula 1, que utilizou o Google Earth nas suas investigações iniciais sobre potenciais traçados. Ross Brawn está convencido que os pilotos vão gostar do traçado: “O que nós queremos ver é um circuito verdadeiramente de corridas. Não queremos circuitos ‘Mickey Mouse’. Não queremos aqueles antigos circuitos de rua clássicos com curvas de 90 graus. Queremos circuitos rápidos, que vão desafiar os pilotos e eles vão adorar”, disse.

Este será o primeiro Grande Prémio da Arábia Saudita e será realizado à noite.

O traçado é muito rápido. As velocidades médias vão rondar os 252 km/h – mais rápido do que Silverstone, passando a ser o segundo traçado mais rápido de 2021 apenas atrás de Monza, ‘O Templo da Velocidade’. Será, muito simplesmente, o circuito de rua mais rápido alguma vez visto na Fórmula 1. Será também a pista com maior número de curvas no calendário de 2021, 27, muitas delas rápidas.

O traçado terá três zonas de DRS, entre as curvas 17 e 18, antes da 22, e antes da 27, a mais lenta de todas, que antecede a reta da meta.

Horário

Sexta-Feira, 3 dezembro

Treino livre 1 13:30 – 14:30

Treino livre 2 17:00 – 18:00

Sábado, 4 dezembro

Treino livre 3 14:00 – 15:00

Qualificação 17:00 – 18:00

Domingo, 5 dezembro

Corrida 17:30