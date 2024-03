GP da Arábia Saudita de F1: haverá ameaças à Red Bull na corrida? | AutoSport

Leclerc não conseguiu ultrapassar Verstappen na Curva 1 no último fim de semana, mas os dois fizeram um grande espetáculo aqui há dois anos e resta saber até que ponto o ritmo de corrida de Leclerc pode ser forte depois dos problemas no sistema de travões no Bahrein.

A ronda de abertura no Bahrein marcou a Red Bull como tendo uma clara vantagem de ritmo de corrida sobre o resto do pelotão, pelo menos naquele traçado. Pouco sugeriu que a situação será diferente em Jeddah, embora Charles Leclerc tenha efetuado algumas voltas encorajadoras durante o TL2 de quinta-feira, e Leclerc é mais uma vez uma ameaça na corrida, depois de se ter juntado a Verstappen na primeira linha pela quinta corrida consecutiva.

