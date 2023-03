GP da Arábia Saudita de F1: Ferrari principal rival da Red Bull, mas a que distância? | AutoSport

A Ferrari teve um primeiro dia de treinos muito pobre nas ruas de Jeddah, quando Charles Leclerc e Carlos Sainz terminaram apenas em nono e décimo, respetivamente, nas folhas de tempos, os dois cerca de um segundo fora do ritmo estabelecido por Max Verstappen.

Charles Leclerc fez questão de notar depois do 2º treino livre que “todos fazem coisas diferentes nas sessões” e que a situação era “provavelmente diferente do que noutros anos” – antes de deixar claro que a Ferrari tem “bastante na manga” durante o resto do fim-de-semana. Por estas palavras, fica claro que a Ferrari não mostrou tudo durante o começo do fim de semana, portanto vamos ver como é daqui para a frente.

Na qualificação, será difícil anular a margem para a Red Bull, mas na corrida pelos vistos há mais hipóteses para a Ferrari, ainda que Charles Leclerc tenha para cumprir uma penalização de 10 lugares na grelha. Nesta equação não podemos esquecer que a Ferrari degrada muito mais os pneus que a Red Bull, mas isso foi no abrasivo Circuito Internacional do Bahrein. Nesta pista a degradação é muito menos, pelo que vamos ver até onde isso pode ajudar a Ferrari.