GP da Arábia Saudita de F1: Fernando Alonso lidera 2º treino livre | AutoSport

Segundo Treino Livre no circuito de Jeddah Corniche, na Arábia Saudita. Depois de Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) ter liderado a primeira sessão com o seu Red Bull, desta feita foi a vez de Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes). Ao contrário da primeira sessão esta já se realizou à noite. Quatro equipas distintas ficaram nos primeiros quatro lugares da sessão, com o Top 10 a ficar separado por apenas 0.767s, o que mostra bem o equilíbrio existente.

Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) foi o mais rápido com 1m28.827s, registo que alcançou sensivelmente a meio da sessão, voltando ao topo da tabela de tempos depois de ter por lá passado e sido desalojado, George Russell (Mercedes F1 W15) foi segundo a 0.230s, na frente de Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) que ficou a 0.331s da frente.

Quarto posto para Charles Leclerc (Ferrari SF-24)m que ficou a 0.353s da frente, seguindo-se o primeiro ‘repetente’ de equipas: Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) foi quinto na frente de Lance Stroll (Aston Martin AMR24/Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari SF-24), Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15), Pierre Gasly (Alpine A524/Renault) e Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), que fechou o top 10.

Destaque para o nono posto do piloto da Alpine cujo monolugar parece bem mais competitivo na Arábia Saudita, ainda que Esteban Ocon (Alpine A524/Renault) tenha sido apenas 15º.

Foi um dia apagado para a McLaren com Piastri em décimo e Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) apenas em 12º. Entre eles ficou Yuki Tsunoda (RB VCARB 01/Honda), enquanto

Daniel Ricciardo (RB VCARB 01/Honda), que nunca tinha corrido nesta pista, foi apenas 19º.

Zhou Guanyu (Kick Sauber C44/Ferrari) foi 13º, bem na frente de Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari) que fechou o pelotão foi apenas, os dois Haas de Kevin Magnussen (Haas VF-24/Ferrari)

e Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) ficaram a 17º e 18º, melhor estiveram os Williams com

Alexander Albon (Williams FW46/Mercedes) em 14º e Logan Sargeant (Williams FW46/Mercedes) em 16º.

A sessão teve alguns incidentes, por exemplo entre Hamilton e Sargeant. O norte americano rodava numa volta rápida e Hamilton numa volta mais lenta. Quase bateram. Aliás, houve vários sustos semelhantes durante a sessão mas nenhum tão quente quanto este.

O piloto da Mercedes quase fez um pião e bateu no muro, ‘safando-se’ por pouco, mas logo a seguir sentiu que perdeu potência e foi para as boxes. Se juntarmos a isso o seu banco partido e os problemas de travões do fim de semana passado, nem tudo está a correr bem para as Flechas de Prata.

E o que é que se passa na McLaren? Esperava-se que fosse forte aqui, mas apenas 10º para Piastri e 12º para Norris não é o tipo de resultado esperado. Mas, no ano passado, muitas vezes eles fizeram um “sandbag” durante as duas primeiras sessões de treinos, só indo para voltas com pouco combustível no TL3. Mas tendo em conta que Piastri também teve dificuldades no TL1, será que este carro é um pouco difícil aqui ou haverá outra razão? A McLaren pode ter uma longa noite de análise de dados.

Houve várias simulações de séries longas de voltas. Com o TL3 marcado para o calor do dia, as equipas precisaram de tirar o máximo partido destas condições mais frescas. Como tal, a maioria trocou voltas com menos combustível por voltas com mais combustível. Algumas equipas também voltaram a utilizar os pneus médios e duros. Para se ter uma ideia, Alonso chegou a rodar seis segundos mais lento do que o seu tempo mais rápido, com essa diferença a dever-se provavelmente a uma combinação de combustível e pneus mais velhos.

Por outro lado, a Aston Martin está na luta! Com Alonso em primeiro e Stroll em sexto, a Aston Martin parece ter um bom carro em Jidá. Embora possam ter tirado algum combustível, claro.

Gasly foi nono, numa exibição muito mais encorajadora para a Alpine, mas a McLaren desiludiu.