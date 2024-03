GP da Arábia Saudita de F1: como estará o ritmo de corrida da McLaren? | AutoSport

Lando Norris não está nada contente com o ritmo de corrida da sua equipa, a McLaren. Apesar de um bom desempenho na qualificação que levou a McLaren a fechar a terceira linha, Norris foi ultrapassado pelo colega de equipa Oscar Piastri, e quando questionado sobre as perspetivas para a corrida, receia que possa ser difícil encontrar uma forma de ultrapassar Fernando Alonso com base na velocidade máxima do McLaren. Por isso, o piloto britânico sugeriu que foi utilizada uma configuração de maior força descendente o que contribuiu para aumentar as hipóteses da McLaren na qualificação, mas pode penalizá-la na corrida, onde poderá faltar velocidade máxima em comparação com os seus rivais.

Existem várias zonas DRS longas no Jeddah Corniche Circuit que devem ajudar Norris e Piastri sempre que estiverem a atacar outro carro, mas por outro lado a defesa pode ser difícil se estiverem a lutar pela velocidade máxima quando o DRS estiver fechado. É um ato de equilíbrio que todas as equipas têm tentado aperfeiçoar, e só no dia da corrida é que se saberá se alguém acertou ou errou de forma acentuada.