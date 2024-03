GP da Arábia Saudita de F1: Arrefecimento na ‘agenda’ | AutoSport

O Grande Prémio do Bahrein surpreendeu com um clima inesperadamente fresco, com a temperatura ambiente confortavelmente abaixo de 20°C durante as sessões competitivas e a sensação térmica levando os membros das equipas a usarem simples t-shirts.

Apesar disso, o chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff, afirmou que ambos os pilotos tiveram que arrefecer inesperadamente as suas unidades de potência desde o início da corrida, e o mesmo ocorreu com a dupla da Williams, que também utiliza motores Mercedes.

Se o tiveram que fazer no Bahrein, imagine-se agora na Arábia Saudita, em que a previsão do tempo para Jeddah é de temperaturas muito mais altas – ultrapassando os 30°C durante o dia e os 25°C após o pôr do sol – ao longo do fim de semana. Isso significa que ainda mais arrefecimento será necessário nas unidades de potência.

Todas as equipas passarão parte do tempo preparando-se para o fim de semana, calculando os níveis de arrefecimento que esperam ser necessários. Os problemas no Bahrein não necessariamente apontam para um problema inerente, mas mais provavelmente para um erro de configuração para esse evento específico, embora possa ser um tópico central para o desempenho, e não só na Mercedes.

Mas com o erro desta no Bahrein, pelo menos já estão todos avisados…