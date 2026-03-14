GP China, Max Verstappen: “Mudámos muitas coisas, não fez diferença nenhuma”

Max Verstappen voltou a expressar forte frustração com o desempenho do Red Bull no Grande Prémio da China, afirmando que cada volta ao volante do monolugar tem sido uma questão de “sobrevivência”. O piloto neerlandês enfrentou um dia complicado em Xangai, marcado por dificuldades na corrida Sprint e por um resultado modesto na qualificação.

O tetracampeão do mundo terminou a qualificação apenas na oitava posição, ficando a cerca de um segundo da pole position conquistada por Kimi Antonelli. O resultado surgiu poucas horas depois de uma corrida Sprint igualmente difícil, na qual Verstappen caiu para o fundo do pelotão após um arranque problemático.

Apesar de conseguir recuperar até ao nono lugar, o piloto da Red Bull lutou constantemente com problemas de comportamento do carro e chegou mesmo a sair de pista durante uma disputa com o colega de equipa Isack Hadjar.

Depois da Sprint, e já com o regime de parque fechado levantado, a equipa realizou várias alterações no monolugar na tentativa de melhorar o equilíbrio e a condução. Contudo, segundo Verstappen, as mudanças não tiveram qualquer impacto positivo.

O piloto explicou ainda que os problemas de comportamento do carro incluem tanto subviragem como sobreviragem, dificultando qualquer tentativa de atacar ou explorar o limite do monolugar.

Perante este cenário, Verstappen admite que não espera uma corrida fácil no domingo e acredita que a Red Bull continuará atrás das equipas mais competitivas se não conseguir resolver rapidamente as limitações atuais.

Max Verstappen afirmou aos jornalistas:

“Mudámos muitas coisas no carro, mas não fez diferença nenhuma. Durante todo o fim de semana estivemos longe do ritmo. O carro é completamente impossível de conduzir. Nem consigo ter uma referência. Cada volta é como se estivesse a tentar sobreviver. Não consigo forçar porque o carro simplesmente não deixa. Não sinto que tenha o carro sob controlo. Isto não é de todo como deveria ser. Desde a primeira volta com este novo regulamento que não tenho gostado de conduzir este carro. Tenho sobreviragem e subviragem ao mesmo tempo.”

Apesar de esperar melhorar algumas posições na corrida, o campeão do mundo mostrou-se pouco otimista.

“Espero que noutros circuitos possamos estar um pouco mais próximos, mas neste momento seríamos sempre a quarta equipa se não mudarmos nada no carro. Onde estou agora, não vai ser uma corrida divertida.”

Foto: MPSA