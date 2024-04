GP China F1: Yuki Tsunoda eliminado no SQ1

Yuki Tsunoda não conseguiu a passagem ao segundo segmento da qualificação para a corrida Sprint, tendo sido batido pelo seu companheiro de equipa e pelos dois pilotos da Sauber. A acompanhar o piloto japonês da RB na eliminação no SQ1, estiveram Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon e Logan Sargeant.

George Russell teve dificuldades em conseguir o apuramento para o SQ2, enquanto o início do segundo segmento se vai atrasar, depois da relva se ter novamente incendiado.

Todos os pilotos entrarem em pista para o primeiro SQ1 do ano com pneus médios novos, mostrando alguma cautela de todas as equipas, uma vez que quase se trata de um circuito novo.

Ainda numa fase inicial do segmento da qualificação da Sprint, Oscar Piastri deu a saber à equipa que sentiu algumas gotas de chuva na sua volta de saída.

Charles Leclerc assumiu a liderança com 1:36.886s, batendo os dois McLarens, com Lando Norris a passar para segundo e Piastri para terceiro. Ainda sem os Red Bull terminarem a sua primeira volta rápida, Fernando Alonso passou pela liderança da tabela de tempos, mas Max Verstappen tratou de assumir esse posto logo depois. Só que, por 0.346s, Sergio Pérez bateu o tempo do seu companheiro de equipa, passando a liderar o SQ1 com 1:36.110s.

A menos de 3 minutos para o final do segmento, Alexander Albon, George Russell, Esteban Ocon, Logan Sargeant e Yuki Tsunoda estavam nas posições de eliminação.

Lando Norris repetiu o ritmo de volta rápida para alcançar o segundo posto, ficando a 0.274s de Pérez.

Sem estar em pista nos instantes finais, Max Verstappen assistiu da sua garagem à eliminação de Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda e Sargeant.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool