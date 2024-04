GP China F1, Q2: Eliminação de Stroll e Ricciardo

O segundo segmento da qualificação ficou marcado pelo acidente sofrido por Carlos Sainz, que levou à interrupção da sessão, e também pela eliminação de Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon e Pierre Gasly.

Como aconteceu no Q1, os pilotos da McLaren assumiram as posições cimeiras na tabela de tempos após as suas primeiras voltas rápidas, com Lando Norris a completar a sua com a marca de 1:34.460s. No entanto, Max Verstappen fez ainda melhor. O piloto neerlandês bateu a marca do britânico por 0.514s, realizando a volta em 1:33.946s. Pouco depois, a sessão foi interrompida.

O dia de Carlos Sainz ficou pior quando perdeu o controlo do seu Ferrari SF24, após ter passado com uma roda na caixa de gravilha na última curva e ter feito meio pião, embatendo nas proteções do lado oposto da pista. O piloto espanhol conseguiu sair de onde parou, mas sem asa dianteira e outros danos visíveis no carro italiano.

A direção de corrida, tendo em conta onde Sainz ficou parado, decidiu suspender a sessão quando faltavam 6:44 minutos para o final do Q2.

Durante a paragem da sessão, e depois de Sainz chegar à box da equipa, os mecânicos da Ferrari tentaram reparar o SF24 do espanhol, para tentar o seu regresso à pista, uma vez que não tinha nenhum tempo marcado.

Quando a sessão voltou à condição de bandeira verde, apenas Pierre Gasly e George Russell saíram para a pista, seguidos pouco depois, por Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Quando saiu para a pista e concluiu nova volta rápida, Max Verstappen melhorou o seu anterior registo, para 1:33.794s, deixando Norris a 0.666s.

De regresso à pista, Carlos Sainz não tinha nenhum tempo marcado e estava pressionado para evitar a sua eliminação. O piloto espanhol conseguiu subir ao segundo posto, ficando a 0.574s da marca de Verstappen, depois batido por Sergio Pérez (+.0232s).

Valtteri Bottas conseguiu um lugar no Q3, ao contrário de Lance Stroll e Daniel Ricciardo.