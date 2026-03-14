GP China F1, Q2: Audi, Racing Bulls e Ocon eliminados

No arranque da Q2, os Mercedes começaram bem mais cedo e Kimi Antonelli entrou logo no segundo 32, sendo destronado pouco depois por George Russell. Mas os Ferrari colocaram-se entre os dois Mercedes, com Lewis Hamilton em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

🟢 Q2 IS GO! 🟢 We're back out on track and it's Kimi Antonelli who's first out 😎#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kP7QuP8JnG — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

No final da primeira metade da qualificação, Russell liderava as operações, seguido de Hamilton, Leclerc, Antonelli e Verstappen. Todos estes tempos foram obtidos com pneus macios usados, exceto o de Verstappen (macios novos). Na zona de eliminação estavam Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Franco Colapinto, Liam Lawson, Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto.

Na segunda tentativa, agora com pneus novos, Charles Leclerc subiu ao primeiro lugar, num final de sessão movimentado, com a confusão a aumentar devido à saída de pista de Gabriel Bortoleto, que atrapalhou a volta de alguns pilotos.

🟡 YELLOW FLAG 🟡 Gabi Bortoleto is in the gravel at the final corner, but he gets going and returns to the pits! 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kDYVbKyU8v — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

No final, Kimi Antonelli ficou com o melhor tempo (1:32.443), seguido de Leclerc e Russell (queixando-se de subviragem), com Hamilton e Norris a completarem os cinco primeiros.

Eliminados na Q2 ficaram Bortoleto, Lindblad, Lawson, Ocon, Colapinto e Hülkenberg.

Foto: Laurent Cartalade / MPSA