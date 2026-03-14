GP China F1, Oscar Piastri: “Espero que tenhamos algumas atualizações ao estilo de 2023”
Oscar Piastri admite que a McLaren ainda está longe do ritmo das equipas da frente na temporada de Fórmula 1 de 2026. Após a qualificação para o Grande Prémio da China, o piloto australiano reconheceu que o principal problema do MCL40 continua a ser a falta de aderência, embora considere que a equipa já esteja a compreender melhor a gestão da unidade motriz.
Piastri qualificou-se na sexta posição em Xangai, atrás dos dois Ferrari e ligeiramente à frente do colega de equipa Lando Norris. Apesar de admitir que a volta não foi perfeita, o piloto considera que o resultado reflete de forma realista o nível competitivo atual da McLaren.
O australiano explicou que a equipa tem feito progressos na forma como gere a unidade motriz Mercedes, sobretudo no que diz respeito à recuperação e utilização da energia. No entanto, sublinha que esse progresso não é suficiente para compensar a falta de aderência do carro, que continua a ser a principal limitação face à concorrência.
Segundo Piastri, a diferença para a Mercedes diminuiu ligeiramente desde o início da temporada, mas permanece significativa, situando-se ainda perto de meio segundo por volta. O piloto acredita que apenas uma evolução técnica importante poderá aproximar a equipa da luta pelos lugares da frente.
Oscar Piastri, citado pelo Crash.net após a qualificação:
“É sempre fácil dizer que podemos ganhar tempo. Se juntarmos os meus melhores setores talvez estivéssemos mais próximos dos Ferrari, mas otimizar a unidade motriz com pneus tão difíceis nestas condições e com o vento não é fácil. Acho que todos têm uma história semelhante. Acho que o lugar onde terminámos é bastante representativo e espero que tenhamos melhorado um pouco para a corrida em comparação com o Sprint.”
Sobre a evolução da McLaren face à Mercedes, o australiano reconheceu que ainda existe uma diferença considerável.
“Acho que nos aproximámos um pouco, mas ainda estamos a meio segundo, por isso não é como se estivéssemos realmente na luta neste momento. Temos de encontrar mais aderência. Esse parece ser o principal problema. Fizemos um trabalho melhor a compreender o que queremos da unidade motriz e como aplicá-lo, mas infelizmente não se consegue compensar a falta de aderência. Vamos esperar para ver. Espero que tenhamos algumas atualizações ao estilo de 2023! Mas é difícil dizer neste momento. Precisamos de dar passos bastante grandes para voltar à luta.”
Foto: Laurent Cartalade / MPSA
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