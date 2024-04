GP China F1: “Não foi um grande dia” para a RB

Após a poeira assentar da desafiante sessão de qualificação para a corrida Sprint do Grande Prémio da China, Alan Permane, responsável da RB, reflecte sobre um dia dececionante para a equipa, manifestando o seu desapontamento com a falta de ritmo do VCARB01 em Xangai.

Permane reconhece a difícil tarefa que ambos os pilotos enfrentaram para garantir uma posição competitiva na grelha, desta vez com Daniel Ricciardo melhor posicionado do que Yuki Tsunoda, tendo sido este último a maior surpresa no SQ1, ao não conseguir apurar-se para o segundo segmento.

Com a corrida Sprint no horizonte e a oportunidade de ajustar as configurações no final dessa sessão e antes da qualificação, Permane continua otimista quanto às perspetivas da equipa para poder alcançar melhores posições na ordenação da grelha para a corrida de domingo, avisando que será uma noite de muito trabalho para a RB.

“Não foi um grande dia para nós, obviamente, e certamente não foi ao que nos habituamos a fazer com este carro”, explicou Permane. “Ficou claro desde a primeira sessão desta manhã que estávamos a lutar um pouco para ter velocidade. Temos a Sprint amanhã e depois, obviamente, há a oportunidade de mudar os carros. Vamos trabalhar muito esta noite com os engenheiros aqui, em Itália e no Reino Unido, porque temos a oportunidade de ajustar a configuração para a sessão de qualificação de sábado à tarde”.

Arrancando do 14.º posto da grelha, Daniel Ricciardo conseguiu retirar alguns pontos positivos do seu desempenho no Sprint Shootout. “É um daqueles dias em que o 14.º lugar não é um resultado para nos entusiasmarmos, mas, pessoalmente, acho que foi um dia muito melhor, porque começámos bem esta manhã e estávamos entre os 10 primeiros. Ao mesmo tempo, eu sabia que alguns carros usaram apenas um jogo de pneus. Sabíamos que seria difícil passar ao Q3, mas as sensações em pista foram definitivamente um pouco melhores, o que nos encorajou um pouco. […] No nosso pequeno caminho pessoal, foi um dia positivo”.

Em sentido contrário, Tsunoda sublinhou as grandes dificuldades que sentiu em pista. “Tive dificuldades com o equilíbrio e a aderência em geral desde o TL1. Mesmo na qualificação Sprint, tentámos coisas diferentes, mas não resultou. Não sei bem o que se passa, mas hoje não foi fácil”. O piloto japonês revelou que não se tratou apenas à meteorologia as “condições gerais da pista, apenas não consegui fazer mais. Ainda não senti tantas dificuldades até agora. É estranho, mas ainda faltam algumas sessões, por isso continuamos a recolher dados. A qualificação de amanhã é muito importante, por isso esperamos conseguir encontrar algo até lá, por isso veremos como corre.”

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool