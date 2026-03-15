GP China F1: McLaren ‘perde’ dois carros antes do arranque, Norris e Piastri fora da corrida

A McLaren sofreu um duro revés no Grande Prémio da China de Fórmula 1 ao ver Lando Norris e Oscar Piastri falharem o arranque da corrida devido a problemas técnicos distintos em ambos os monolugares.

Depois de ter vencido nesta mesma pista em 2025, a equipa de Woking saiu de Xangai sem completar uma única volta em corrida com qualquer um dos seus pilotos.

Problema eletrónico trava Norris antes da grelha

Cerca de uma hora antes da partida, a McLaren trabalhava freneticamente no carro de Norris, após ter identificado um problema no sistema eletrónico. “Identificámos um problema na parte eletrónica, por isso removemos o fundo plano e verificámos vários componentes. Acreditamos ter resolvido a questão e a equipa está agora nas preparações finais para a corrida”, comunicou a equipa, numa primeira atualização.

Apesar disso, o britânico não chegou a completar as voltas de reconhecimento até à grelha, com o MCL38 a permanecer na garagem enquanto os mecânicos tentavam uma solução de última hora. Pouco depois, a McLaren confirmou que Norris não iria alinhar, selando um abandono ainda antes da formação da grelha.

Piastri também fica pelo caminho

Se, num primeiro momento, parecia que pelo menos Piastri ia partir da grelha, o cenário mudou rapidamente. O australiano cumpriu as voltas de reconhecimento, mas acabou por ser empurrado de volta para a garagem antes da volta de formação, na sequência de um problema independente no seu monolugar. “Também identificámos um problema no carro do Oscar, o que significa que não conseguimos colocá-lo a partir da grelha. O carro foi devolvido à garagem para investigação”, explicou a equipa, sem detalhar a natureza da avaria.

Contexto difícil para Piastri: duas corridas, zero voltas

O abandono de Piastri antes da partida agrava um início de temporada particularmente frustrante para o australiano, que soma agora duas provas sem completar uma única volta em corrida em 2026, fruto de problemas de fiabilidade que têm atingido o lado laranja da grelha.

Depois de um 2025 muito forte, que incluiu vitória em Xangai e um papel decisivo no renascimento competitivo da McLaren, o contraste com o arranque de 2026 é evidente. O duplo DNS na China levanta inevitavelmente questões internas sobre a fiabilidade do pacote e a capacidade da equipa para transformar o bom ritmo mostrado em Sprint e qualificação em resultados consistentes ao domingo.

Com o fim de semana arruinado antes da luz verde, a prioridade em Woking passa agora por compreender em detalhe as falhas eletrónicas e mecânicas que impediram Norris e Piastri de sequer se alinharem na grelha, sob pena de comprometerem uma temporada em que a McLaren partia, à partida, como uma das principais forças atrás de Mercedes e Ferrari.

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