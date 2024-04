GP China F1: Max Verstappen triunfa na primeira Sprint da temporada

Max Verstappen venceu a primeira Sprint da temporada, após ultrapassar Lewis Hamilton na volta nove da prova no Circuito Internacional de Xangai, com uma margem de mais de 13 segundos.

O piloto da Red Bull começou a corrida com problemas na bateria do RB20, mas ainda antes do ponto intermédio da Sprint deixou para trás Fernando Alonso, para depois ter como alvo o piloto britânico da Mercedes, que liderou o pelotão desde o arranque até ao ponto em que o neerlandês o ultrapassou.

Lando Norris, que partiu da pole position, comprometeu a sua Sprint logo na partida, cometendo um pequeno erro na primeira curva, que o deixou à frente do seu companheiro de equipa, no sétimo posto.

Foi uma afirmação de força de Max Verstappen, uma vez que, após alcançar a liderança, o seu primeiro posto nunca foi questionado sem haver qualquer possibilidade de Lewis Hamilton poder responder.

A primeira corrida Sprint do ano teve lugar no Circuito Internacional de Xangai com condições meteorológicas diferentes daquelas que se verificaram no Sprint Shootout de ontem. Piso seco e temperatura um pouco mais quentes — temperatura ambiente de cerca de 20 °C e temperatura da pista de 27 °C — e sem se prever chuva para a prova mais curta do fim de semana.

Na grelha, todos os pilotos arrancaram com pneus médios, à exceção de George Russell, que apostou nos macios.

Lando Norris comprometeu os primeiros metros da corrida com o arranque, tendo depois cometido um pequeno erro na curva 1, saindo ligeiramente de pista, mas que resultou na perda de várias posições, caindo para 7º. Desta forma, Lewis Hamilton, que partiu francamente melhor do que Norris, passou a liderar o pelotão com Fernando Alonso a seguir o britânico.

Os dois Red Bull ficaram na esteira dos dois primeiros classificados, mas Carlos Sainz ultrapassou Sergio Pérez ainda na curva 2, pressionando Max Verstappen, que se queixou de problemas de bateria na volta seguinte.

Russell, o único piloto com pneus macios montados no monolugar, alcançou o 10.º posto na volta 3, após deixar para trás Kevin Magnussen. Em sentido contrário, Valtteri Bottas saiu das posições entre os dez primeiros com danos na asa dianteira, caindo para o 12.º lugar, enquanto Zhou Guanyu subiu ao nono, depois de um toque entre ambos.

Na frente do pelotão, Hamilton começou a aumentar a vantagem para Alonso, iniciando a quinta volta com 1,5 segundos de margem para o espanhol.

Ainda antes da Sprint alcançar o seu ponto intermédio, Verstappen encurtou a margem para Alonso, realizando a manobra de ultrapassagem na sétima volta, perseguindo o líder do pelotão, Lewis Hamilton.

O neerlandês entrou em zona de DRS de Hamilton à entrada da reta da meta para dar início à volta 9, com o britânico a ter sérias dificuldades para curvar na primeira zona lenta do traçado. Desta forma, Verstappen passou a ter menos de 0,5 segundos para o adversário que seguia na sua frente. O piloto da Red Bull ultrapassou Hamilton no gancho para passar a liderar a corrida de Sprint na nona volta.

Mais atrás, Russell deitou por terra o sonho de pontuar na Sprint, ultrapassando o piloto chinês e alcançando o nono posto.

Conseguindo uma margem de 4,3 segundos para Lewis Hamilton na volta 12, Max Verstappen passou a ser um líder confortável, enquanto o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, pressionava Carlos Sainz, mas tinha Charles Leclerc a 0,5 segundos da traseira do seu RB20.

A três voltas do final da Sprint, e na tentativa de Carlos Sainz ultrapassar Fernando Alonso, os dois pilotos espanhóis embrulharam-se e houve um toque entre ambos os monolugares, resultando num furo para o piloto da Aston Martin. Entre a luta entre compatriotas, Sergio Pérez aproveitou para ultrapassar ambos e subir ao terceiro lugar. Enquanto Alonso teve de passar pela box, mais tarde regressou para desistir da Sprint, Charles Leclerc pressionou o seu companheiro de equipa, com uma luta bem animada entre o monegasco e Sainz, conseguindo um pouco depois a manobra de ultrapassagem.