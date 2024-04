GP China F1, Max Verstappen: “Carro esteve ainda melhor na qualificação”

O piloto neerlandês não considera que a evolução da pista tivesse sido a razão principal para as constantes melhorias de tempo, apostando noutros fatores. “Com pneus novos sabemos um pouco mais em cada curva. Passamos a conhecer pequenas referências. E também porque ontem tivemos um pouco de chuva tendo sido dados conjuntos extra de pneus. Por isso, pudemos treinar um pouco mais”, concluiu o pole sitter do GP da China.

“A Sprint deu-nos mais algumas ideias para o carro. E penso que o carro esteve ainda melhor na qualificação”, começou por dizer Max Verstappen. “Estou muito satisfeito com o carro durante toda a qualificação e também no Q3, a volta final foi bastante decente e também estou muito satisfeito por poder conduzir com piso seco. As condições foram bastante boas, foi muito divertido”.

Após a pole e vitória na Sprint, Verstappen foi imbatível na sessão de qualificação do Grande Prémio da China, somando mais um primeiro lugar da grelha de partida, sublinhando que o RB20 estava ainda melhor agora do que na corrida desta madrugada.

