GP China F1: Mais uma para Max Verstappen, pole 100 da Red Bull

Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) chegou à China com quatro pole-positions em quatro qualificações, e na sessão de hoje foi o mais rápido pela quinta vez seguida, naquela que foi uma fabulosa qualificação… nos lugares seguintes.

O neerlandês deixou o seu colega de equipa Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) a 0.332s, com o mexicano a assegurar a posição já para lá da bandeira de xadrez.

A surpresa advém do facto da Ferrari ter sido batida pela Aston Martin e pela McLaren, neste caso em dose de surpresa menor porque os homens de Woking já o têm conseguido, com Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) na segunda linha da grelha na terceira posição na frente dos dois McLaren com Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes), quinto.

Sexto lugar para Charles Leclerc (Ferrari SF-24) que depois de ter sido batido por Carlos Sainz (Ferrari SF-24) em qualificação na Austrália e Japão voltou a ficar na frente do espanhol, com a Ferrari a ter a sua pior qualificação de conjunto do ano, 6º e 7º, pois até aqui já tinha tido prestações fracas de um pilotos, mas não de ambos. Já no Japão as coisas não correrem bem a este nível, e voltou a suceder na China.

No pólo oposto, a McLaren, 4º e 5º, que fica na linha do que fizeram na Austrália, 3º e 5º tendo no Japão também um carro na segunda linha da grelha. Tal como sucede hoje com Lando Norris.

Já o terceiro lugar de Alonso é a melhor qualificação do ano na Aston Martin, pois o melhor que o espanhol tinha feito foi um quarto posto na Arábia Saudita.

Na Mercedes, a eliminação prematura de Hamilton na Q1 é um forte revés para a equipa depois do segundo lugar na corrida Srint, com George Russell (Mercedes F1 W15) a qualificar-se em oitavo, na linha do que tem vindo a fazer, sendo esta de longe a pior qualificação do ano para a Mercedes.

Nico Hülkenberg colocou o seu (Haas VF-24/Ferrari) no nono posto, a primeira no top 10 este ano, uma posição que a equipa só conseguiu 11 vezes em 2023.

Já Valtteri Bottas (Kick Sauber C44/Ferrari) foi 10º, a primeira do ano para a equipa de Hinwill. O melhor que tinham conseguido até aqui era um 13º lugar duas vezes.

Na Q3, na primeira série de voltas Fernando Alonso já tinha colocado o seu Aston Martin AMR24/Mercedes atrás de Verstappen, perdeu somente para Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) na volta decisiva. Tudo o resto se confirmou como já estava na primeira metade da Q3, os McLaren MCL38/Mercedes na frente dos Ferrari SF-24.

Depois de uma corrida Sprint que Max Verstappen venceu na frente de Lewis Hamilton e Sergio Pérez, as coisas começaram logo a correr mal para o piloto da Mercedes na qualificação para o Grande Prémio já que juntamente com Guany Zhou, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant, Hamilton foi eliminado.

Já na Q2 os eliminados foram Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alex Albon, Pierre Gasly, com as bandeiras vermelhas a surgir devido a uma saída de pista de Carlos Sainz, embora o espanhol tenha conseguido continuar.

Tendo em conta o que se viu na Sprint, tudo aponta para um claro domínio Red Bull na corrida, pois apesar de Sergio Pérez ter ficado atrás de Hamilton, desta feita o piloto da Mercedes ficou lá para trás, pelo que fica por saber como tudo se vai processar atrás de Verstappen, pois Alonso é um ‘guerreiro’ em pista, mass com as retas da pista de Xangai não vai ter vida fácil atrás dos Red Bull, mas com dois McLaren e dois Ferrari logo atrás de si.

GP China F1: Lewis Hamilton eliminado no Q1

O primeiro segmento da sessão de qualificação para o Grande Prémio da China acabou por apresentar alguns resultados surpreendentes. Enquanto Pierre Gasly e Esteban Ocon passaram ao Q2, Lewis Hamilton foi eliminado e Sergio Pérez ficou muito perto disso. Também eliminados, como Hamilton, foram Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant, que teve uma saída de pista espetacular, felizmente sem qualquer dano sofrido no Williams.

Pierre Gasly foi o primeiro piloto a cruzar a linha de meta no Q1, sendo mais rápido do que Nico Hülkenberg — que será investigado no final da sessão por uma questão na saída do pitlane — Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, enquanto Zhou Guanyu abortou a sua primeira tentativa. Tsunoda queixou-se de um problema no DRS.

George Russell foi o mais rápido com 1:36,436s, enquanto Carlos Sainz ficou em quarto com um jogo de pneus médios. No entanto, e após Charles Leclerc ter passado momentaneamente pela liderança da tabela de tempos, Fernando Alonso rodou em 1:35.116s passando para a frente.

Já em pista, Max Verstappen ficou a 0.055s de Alonso na primeira volta rápida, enquanto Valtteri Bottas ocupava o terceiro posto, a 0.412s da marca do espanhol da Aston Martin.

Alexander Albon, que teve um pequeno episódio com Sergio Pérez anotado pela direção de corrida, alcançou o quarto melhor tempo, até que Oscar Piastri realizou uma boa volta, terminando com o tempo de 1:35.014s, passando para a liderança da tabela de tempos.

A pouco mais de seis minutos para terminar o Q1, Carlos Sainz bateu por 0.044s o registo de Piastri, passando o espanhol da Ferrari para o topo. Mas a McLaren iria ainda responder, desta feita, através de Lando Norris. O piloto britânico completou a sua volta com a marca de 1:34.842s, batendo Sainz por 0.128s.

A menos de 3 minutos do final do Q1, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton e Kevin Magnussen estavam em zona de eliminação, fora dos 15 primeiros.

A pista evoluía, levando a várias melhorias de tempo, como aconteceu com o quinto tempo alcançado por Valtteri Bottas e o nono do seu companheiro de equipa, e piloto a jogar em casa, Zhou.

Na fase final do segmento, Lewis Hamilton saltou para 12.º da tabela de tempos, mas quando Ricciardo saiu das últimas posições, George Russell ficou em apuros, no 15.º posto. Com a passagem ao Q2 dos dois Alpine, Hamilton não escapou à eliminação depois da sua volta não ter sido muito conseguida, uma vez que falhou em algumas curvas.

Enquanto isso, Max Verstappen terminou o Q1 com o melhor tempo, após ter realizado uma volta com pneus macios usados com a marca de 1:34.742s.

Q2: Eliminação de Stroll e Ricciardo

O segundo segmento da qualificação ficou marcado pelo acidente sofrido por Carlos Sainz, que levou à interrupção da sessão, e também pela eliminação de Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Alexander Albon e Pierre Gasly.

Como aconteceu no Q1, os pilotos da McLaren assumiram as posições cimeiras na tabela de tempos após as suas primeiras voltas rápidas, com Lando Norris a completar a sua com a marca de 1:34.460s. No entanto, Max Verstappen fez ainda melhor. O piloto neerlandês bateu a marca do britânico por 0.514s, realizando a volta em 1:33.946s. Pouco depois, a sessão foi interrompida.

O dia de Carlos Sainz ficou pior quando perdeu o controlo do seu Ferrari SF24, após ter passado com uma roda na caixa de gravilha na última curva e ter feito meio pião, embatendo nas proteções do lado oposto da pista. O piloto espanhol conseguiu sair de onde parou, mas sem asa dianteira e outros danos visíveis no carro italiano.

A direção de corrida, tendo em conta onde Sainz ficou parado, decidiu suspender a sessão quando faltavam 6:44 minutos para o final do Q2.

Durante a paragem da sessão, e depois de Sainz chegar à box da equipa, os mecânicos da Ferrari tentaram reparar o SF24 do espanhol, para tentar o seu regresso à pista, uma vez que não tinha nenhum tempo marcado.

Quando a sessão voltou à condição de bandeira verde, apenas Pierre Gasly e George Russell saíram para a pista, seguidos pouco depois, por Fernando Alonso e Esteban Ocon.

Quando saiu para a pista e concluiu nova volta rápida, Max Verstappen melhorou o seu anterior registo, para 1:33.794s, deixando Norris a 0.666s.

De regresso à pista, Carlos Sainz não tinha nenhum tempo marcado e estava pressionado para evitar a sua eliminação. O piloto espanhol conseguiu subir ao segundo posto, ficando a 0.574s da marca de Verstappen, depois batido por Sergio Pérez (+.0232s). Valtteri Bottas conseguiu um lugar no Q3, ao contrário de Lance Stroll e Daniel Ricciardo.