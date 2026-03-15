GP China F1: “L’Italia s’è desta”

Andrea Kimi Antonelli venceu a sua primeira corrida na F1. Depois de ter conquistado a sua primeira pole e se ter tornado o piloto mais jovem de sempre a conquistar uma pole (19 anos, seis meses e 18 dias), o jovem italiano tornou-se no segundo mais jovem de sempre a vencer uma corrida (atrás de Max Verstappen, que conseguiu o mesmo feito aos 18 anos, sete meses e 15 dias).

Este é um dia histórico para a Itália, que volta a ver um piloto festejar uma vitória na F1, 20 anos depois de Giancarlo Fisichella ter triunfado na Malásia. É o 16.º italiano a vencer, no 44.º triunfo para as cores do seu país.

Andrea Kimi Antonelli é um dos maiores talentos da nova geração, moldado por uma trajetória meteórica desde o karting até à Fórmula 1 com a Mercedes. Depois de uma coleção de títulos internacionais nas categorias de base e da integração precoce no programa júnior da marca alemã, o italiano dominou a Fórmula 4 em 2022 — foi campeão italiano e alemão com a Prema, somando 13 vitórias em 20 corridas na F4 Italiana e um domínio semelhante no ADAC F4. Em 2023, deu mais um salto ao conquistar tanto a Formula Regional Middle East como a Formula Regional European by Alpine, confirmando a reputação de protegido de Toto Wolff e justificando a opção da Mercedes de o colocar diretamente na Fórmula 2, sem passagem pela Fórmula 3.

A estreia na F2 em 2024, com a Prema, consolidou o estatuto de Antonelli como aposta de futuro, com uma temporada de rookie suficientemente sólida para convencer Brackley a promovê-lo ao lugar de titular na F1 a partir de 2025. Desde então, tem feito a sua caminhada de forma sólida e gradual. Nem o acidente no treino livre em Monza, na altura em que Lewis Hamilton fazia as últimas corridas pelas Flechas de Prata, nem um período menos bom na época passada, em que sentiu dificuldades em encontrar o melhor ritmo, se tornaram entraves comprometedores. A Mercedes, e Toto Wolff em especial, tem feito tudo para proteger Antonelli e os resultados começam a surgir.

Para a Itália, é também um momento histórico. O último título conquistado por um italiano remonta a 1953, quando Alberto Ascari conquistou o seu segundo campeonato. São três títulos para pilotos italianos, o que contrasta com a hegemonia da Ferrari do lado dos construtores e dos fornecedores de motores.

Kimi Antonelli está na equipa certa para chegar ao topo. Esta primeira vitória é um sinal claro disso. No entanto, não nos podemos esquecer de que se trata de um jovem de apenas 19 anos, que ainda tem muito para crescer. Os pequenos erros que temos visto no início desta temporada são a prova disso — nada mais natural num piloto ainda em formação. Mas este triunfo é uma injeção de confiança que pode fazer a diferença. Para a Itália, é o regresso aos triunfos e, muito provavelmente, um passo importante numa caminhada que pode permitir aos fãs italianos festejar o título de um compatriota.

Foto: Laurent Cartalade /MPSA