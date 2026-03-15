GP China F1: Lewis Hamilton regressa ao pódio com a Ferrari após “corrida das mais divertidas”
Piloto britânico conquista o seu 203º pódio e elogia Antonelli e a Mercedes
Lewis Hamilton regressou este domingo aos lugares de destaque na Fórmula 1 ao garantir o terceiro lugar no Grande Prémio da China, alcançando o seu 203º pódio na categoria — o primeiro ao serviço da Ferrari. Num fim de semana marcado pela vitória do jovem Kimi Antonelli e pela nova dobradinha da Mercedes, o britânico reconheceu o mérito dos adversários e destacou o prazer em voltar a lutar pelos primeiros lugares.
“Antes de mais, tenho de dar enormes parabéns ao Kimi. Estou muito feliz por ele e honrado por partilhar este momento. Ele ocupou o meu antigo lugar nesta grande equipa, por isso, parabéns também à Mercedes — estão realmente a destacar-se neste momento”, afirmou o heptacampeão mundial, visivelmente satisfeito com o desfecho da corrida.
“Uma das corridas mais divertidas em muito tempo”
Hamilton, que partiu bem mas acabou por não conseguir manter o ritmo dos dois Mercedes, lamentou não ter conseguido disputar a vitória, mas realçou o prazer de competir em condições equilibradas e sem incidentes relevantes: “Diverti-me imenso! Foi uma das corridas mais agradáveis que tive em muito, muito tempo — talvez de sempre”, confessou. “O carro está num bom ponto e tivemos uma grande luta com o Charles (Leclerc) nas voltas finais. Foi uma batalha justa, com contacto ligeiro — apenas um toque, um ‘beijo’ — mas é disso que se trata: corridas duras.”
Ferrari mostra progressos e mantém ambição
Apesar de continuar atrás da Mercedes em ritmo puro, Hamilton garantiu que o trabalho da Scuderia está a dar resultados e que a equipa tem agora “uma base sólida para construir o futuro”: “Temos muito trabalho pela frente para alcançá-los, mas quero agradecer a todos na Ferrari pelo esforço. Ainda não estamos onde queremos estar, no topo, mas temos uma excelente plataforma para evoluir — e agora é andar a fundo.”
A Ferrari somou assim o seu segundo pódio da época, um com cada piloto, num resultado que devolve otimismo a Maranello e confirma a crescente competitividade da equipa italiana face às líderes do campeonato.
FOTO Pirelli
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI