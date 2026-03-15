GP China F1: Lewis Hamilton regressa ao pódio com a Ferrari após “corrida das mais divertidas”

Piloto britânico conquista o seu 203º pódio e elogia Antonelli e a Mercedes

Lewis Hamilton regressou este domingo aos lugares de destaque na Fórmula 1 ao garantir o terceiro lugar no Grande Prémio da China, alcançando o seu 203º pódio na categoria — o primeiro ao serviço da Ferrari. Num fim de semana marcado pela vitória do jovem Kimi Antonelli e pela nova dobradinha da Mercedes, o britânico reconheceu o mérito dos adversários e destacou o prazer em voltar a lutar pelos primeiros lugares.

“Antes de mais, tenho de dar enormes parabéns ao Kimi. Estou muito feliz por ele e honrado por partilhar este momento. Ele ocupou o meu antigo lugar nesta grande equipa, por isso, parabéns também à Mercedes — estão realmente a destacar-se neste momento”, afirmou o heptacampeão mundial, visivelmente satisfeito com o desfecho da corrida.

“Uma das corridas mais divertidas em muito tempo”

Hamilton, que partiu bem mas acabou por não conseguir manter o ritmo dos dois Mercedes, lamentou não ter conseguido disputar a vitória, mas realçou o prazer de competir em condições equilibradas e sem incidentes relevantes: “Diverti-me imenso! Foi uma das corridas mais agradáveis que tive em muito, muito tempo — talvez de sempre”, confessou. “O carro está num bom ponto e tivemos uma grande luta com o Charles (Leclerc) nas voltas finais. Foi uma batalha justa, com contacto ligeiro — apenas um toque, um ‘beijo’ — mas é disso que se trata: corridas duras.”

Ferrari mostra progressos e mantém ambição

Apesar de continuar atrás da Mercedes em ritmo puro, Hamilton garantiu que o trabalho da Scuderia está a dar resultados e que a equipa tem agora “uma base sólida para construir o futuro”: “Temos muito trabalho pela frente para alcançá-los, mas quero agradecer a todos na Ferrari pelo esforço. Ainda não estamos onde queremos estar, no topo, mas temos uma excelente plataforma para evoluir — e agora é andar a fundo.”

A Ferrari somou assim o seu segundo pódio da época, um com cada piloto, num resultado que devolve otimismo a Maranello e confirma a crescente competitividade da equipa italiana face às líderes do campeonato.

FOTO Pirelli