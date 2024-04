GP China F1: Lewis Hamilton eliminado no Q1

Pierre Gasly foi o primeiro piloto a cruzar a linha de meta no Q1, sendo mais rápido do que Nico Hülkenberg — que será investigado no final da sessão por uma questão na saída do pitlane — Esteban Ocon e Yuki Tsunoda, enquanto Zhou Guanyu abortou a sua primeira tentativa. Tsunoda queixou-se de um problema no DRS.

George Russell foi o mais rápido com 1:36,436s, enquanto Carlos Sainz ficou em quarto com um jogo de pneus médios. No entanto, e após Charles Leclerc ter passado momentaneamente pela liderança da tabela de tempos, Fernando Alonso rodou em 1:35.116s passando para a frente.

Já em pista, Max Verstappen ficou a 0.055s de Alonso na primeira volta rápida, enquanto Valtteri Bottas ocupava o terceiro posto, a 0.412s da marca do espanhol da Aston Martin.

Alexander Albon, que teve um pequeno episódio com Sergio Pérez anotado pela direção de corrida, alcançou o quarto melhor tempo, até que Oscar Piastri realizou uma boa volta, terminando com o tempo de 1:35.014s, passando para a liderança da tabela de tempos.

A pouco mais de seis minutos para terminar o Q1, Carlos Sainz bateu por 0.044s o registo de Piastri, passando o espanhol da Ferrari para o topo. Mas a McLaren iria ainda responder, desta feita, através de Lando Norris. O piloto britânico completou a sua volta com a marca de 1:34.842s, batendo Sainz por 0.128s.

A menos de 3 minutos do final do Q1, Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton e Kevin Magnussen estavam em zona de eliminação, fora dos 15 primeiros.

A pista evoluía, levando a várias melhorias de tempo, como aconteceu com o quinto tempo alcançado por Valtteri Bottas e o nono do seu companheiro de equipa, e piloto a jogar em casa, Zhou.

Na fase final do segmento, Lewis Hamilton saltou para 12.º da tabela de tempos, mas quando Ricciardo saiu das últimas posições, George Russell ficou em apuros, no 15.º posto. Com a passagem ao Q2 dos dois Alpine, Hamilton não escapou ao