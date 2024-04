GP China F1: Leclerc diz que Sainz “ultrapassou um pouco o limite” na luta entre ambos

Charles Leclerc manifestou preocupação com a defesa agressiva de Carlos Sainz na corrida Sprint na China.

Charles Leclerc levantou questões sobre a intensidade da sua luta com o companheiro de equipa Carlos Sainz durante a corrida Sprint do Grande Prémio da China. A dupla da Ferrari envolveu-se numa disputa pelo terceiro lugar, após o incidente entre Sainz e Fernando Alonso, com Leclerc a manifestar algum desconforto com a agressividade do segundo piloto da Ferrari.

Durante a fase final da corrida, Leclerc e Sainz encontraram-se num duelo pela quarta posição, acabando por deixar escapar Sergio Pérez e qualquer hipótese de terminarem entre os três primeiros. Após a corrida, Leclerc expressou as suas preocupações à Sky, sugerindo que a abordagem de Sainz foi demasiado agressiva.

“Para ser honesto, eu já passei dos limites no passado e, quando isso acontece, normalmente temos uma discussão”, afirmou o monegasco. “Resolvemos o que já passámos no passado e correu muito bem. Por isso, não me preocupo de que o mesmo aconteça este fim de semana, mas hoje, ele [Carlos Sainz] ultrapassou um pouco o limite”.

O piloto da Ferrari explicou que houve um “contacto” entre os dois, quando “estávamos numa situação de corrida diferente, porque poupei bastante os pneus, tinha um bom ritmo no final”, realçando que foi “uma pena termos perdido aquele lugar para o Pérez e não o termos conseguido apanhar”.