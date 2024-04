GP China F1, Lando Norris: “Foi uma boa surpresa”

Lando Norris alcançou o melhor tempo no Sprint Shootout, a qualificação para a primeira corrida Sprint de 2024, no regresso da Fórmula 1 ao Circuito Internacional de Xangai, palco do Grande Prémio da China.

“Estou extremamente feliz”, começou por dizer Lando Norris após a conquista do primeiro lugar da grelha para a corrida de Sprint. “É sempre complicado entrar numa qualificação com estas condições, especialmente quando se sabe que vai chover. Já estava bastante satisfeito com o ritmo em piso seco, acho que tivemos sempre, até agora”.

O piloto da McLaren admitiu que tudo foi “um pouco enervante, mas nas condições em que temos de arriscar muito, temos de aumentar a temperatura dos pneus, etc., mas estava rápido”. No entanto, Norris sublinhou que “as duas primeiras voltas não foram nada boas e consegui um bom último tempo, suficientemente bom para a pole. Por isso, estou contente”.

Norris confidenciou que nas suas voltas – as últimas em piores condições que no início do SQ3 – cometeu alguns erros, “mas foi divertido e estar no topo é onde queríamos estar. Uma boa surpresa e é uma boa posição para começar amanhã”.

Sem ideia do que poderá fazer amanhã, Norris sublinha o trabalho efetuado no único treino livre e que tudo depende das condições meteorológicas. “Há a possibilidade de chover amanhã, por isso, se for assim, acho que as hipóteses [para vencer] são boas, mas a corrida já é diferente da qualificação, por isso tenho a certeza que toda a gente vai recuperar um pouco amanhã. O ritmo tem sido bom, quer esteja molhado ou seco, e acho que quando se está numa boa posição”.