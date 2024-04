GP China F1, Lando Norris: “Erro acabou por custar caro”

Lando Norris saiu da pole position, mas perdeu quase de imediato a possibilidade de lutar por um bom resultado, terminando em 7.º devido a um erro na curva 1.

A partida de Lando Norris para a corrida Sprint não foi a melhor, tendo Lewis Hamilton ficado numa melhor posição para abordar a longa primeira curva do Circuito Internacional de Xangai. O piloto da McLaren tentou fazer a curva pela trajetória exterior, mas perdeu aderência no MCL38 e saiu brevemente de pista, controlando o monolugar na zona de asfalto do lado de fora, e com isso caiu na classificação. Regressou à pista em sétimo, posição que levou até ao final da Sprint.

“Perdi o controlo, não sei mais o que dizer”, começou por explicar o piloto britânico da McLaren. “Tentei manter-me por fora, mas com esta porcaria de alcatrão, acabei por alargar a trajetória, com pneus frios perdi a traseira”. Norris admitiu que foi “uma pena” o mau início de Sprint, mas o piloto sublinhou que esse não foi o único problema. “Acho que tivemos muitas dificuldades com a nossa base, porque consegui aguentar-me devido ao DRS, caso contrário teria caído imenso [na classificação]. O ritmo foi bastante lento”.

Considerando ter sido uma “corrida foi difícil” e para a qual a McLaren não tinha muito argumentos, Norris afirmou que “teríamos provavelmente acabado numa posição semelhante, mas o Lewis acabou por ficar muito mais à nossa frente. Eles [Mercedes] foram mais rápidos do que nós hoje, mas não muito. Definitivamente, havia mais pontos para somar, mas o meu erro acabou por custar caro”.