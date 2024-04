GP China F1: Lando Norris alcança a pole para a corrida Sprint

Que enorme confusão foi o terceiro e decisivo segmento da qualificação para a corrida Sprint, fortemente marcado pela chuva e com muitas saídas de pista. No final do SQ3, foi Lando Norris a completar a volta mais rápida, com a marca de 1:57.940s, com pneus intermédios, como todos os outros pilotos.

Não foi fácil saber quem seria o piloto mais rápido do SQ3, uma vez que Lando Norris tinha registado o melhor tempo, mas a sua volta foi apagada pela direção de corrida, passando Lewis Hamilton a deter a pole position provisória. No entanto, o tempo de Norris acabou por ser restituído e o piloto britânico da McLaren voltou à liderança da tabela.

Desta forma, Lewis Hamilton passou a ser o segundo e a partilhar a primeira fila da grelha de partida para a corrida de Sprint, seguindo-se Fernando Alonso, que ainda passou pela frente da tabela de tempos, e Max Verstappen, que teve muitas dificuldades para manter o Red Bull RB20 em pista.

A chuva marcou presença no segmento decisivo da qualificação para a corrida Sprint, com as equipas a terem de montar pneus intermédios nos monolugares, enquanto os pilotos não podiam usar a ajuda do DRS nessas condições. Prevendo-se que as condições não se iriam alterar durante todo o SQ3, era expectável que os pilotos não fizessem qualquer paragem nas boxes durante os oito minutos do decisivo segmento.

Lando Norris foi o primeiro piloto a sair de pista, com uma pequena excursão pela escapatória. Pior situação foi para Charles Leclerc, que perdeu o controlo do SF24 e ainda bateu nos muros de proteção do circuito com a asa dianteira.

As condições estavam muito traiçoeiras, com Oscar Piastri a ser o primeiro a iniciar uma volta rápida, enquanto Max Verstappen tinha muitas dificuldades para segurar o carro em pista.

No final das primeiras voltas rápidas, o tempo de Max Verstappen foi apagado por excesso de limites de pista, enquanto Sergio Pérez assumiu a liderança da tabela de tempos com a marca de 2:00.455s, seguido do surpreendente de Zhou Guanyu e Oscar Piastri.

Nas segundas tentativas – enquanto Lewis Hamilton não tinha ainda qualquer tempo registo – Max Verstappen saiu de pista, sucedendo o mesmo a Norris na última volta, quando tinha um tempo nos dois setores muito bons para as condições.

Fernando Alonso conseguiu bater o tempo de Pérez, mas o bom esforço do piloto espanhol acabou batido por Lando Norris. Só que o piloto da McLaren viu a sua marca de 1:57.940s apagado, ainda sem explicação. Desta forma, Lewis Hamilton, que rodou em 1:59.201s, parecia ter garantido a pole position para a corrida de 100 km a realizar amanhã.

Quando Hamilton terminava uma nova volta, sem melhorar o registo anterior, o tempo de Norris foi restituído e o piloto da McLaren voltou à frente da tabela de tempos.

Filme da qualificação de Sprint:

SQ1, Yuki Tsunoda em apuros e a relva novamente a arder

Yuki Tsunoda não conseguiu a passagem ao segundo segmento da qualificação para a corrida Sprint, tendo sido batido pelo seu companheiro de equipa e pelos dois pilotos da Sauber. A acompanhar o piloto japonês da RB na eliminação no SQ1, estiveram Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alexander Albon e Logan Sargeant.

George Russell teve dificuldades em conseguir o apuramento para o SQ2, enquanto o início do segundo segmento se vai atrasar, depois da relva se ter novamente incendiado.

Todos os pilotos entrarem em pista para o primeiro SQ1 do ano com pneus médios novos, mostrando alguma cautela de todas as equipas, uma vez que quase se trata de um circuito novo.

Ainda numa fase inicial do segmento da qualificação da Sprint, Oscar Piastri deu a saber à equipa que sentiu algumas gotas de chuva na sua volta de saída.

Charles Leclerc assumiu a liderança com 1:36.886s, batendo os dois McLarens, com Lando Norris a passar para segundo e Piastri para terceiro. Ainda sem os Red Bull terminarem a sua primeira volta rápida, Fernando Alonso passou pela liderança da tabela de tempos, mas Max Verstappen tratou de assumir esse posto logo depois. Só que, por 0.346s, Sergio Pérez bateu o tempo do seu companheiro de equipa, passando a liderar o SQ1 com 1:36.110s.

A menos de 3 minutos para o final do segmento, Alexander Albon, George Russell, Esteban Ocon, Logan Sargeant e Yuki Tsunoda estavam nas posições de eliminação.

Lando Norris repetiu o ritmo de volta rápida para alcançar o segundo posto, ficando a 0.274s de Pérez.

Sem estar em pista nos instantes finais, Max Verstappen assistiu da sua garagem à eliminação de Gasly, Ocon, Albon, Tsunoda e Sargeant.

SQ2, George Russell complicou e público nas bancadas celebrou

Sem tempo a perder, até porque o SQ2 começou mais tarde do que o previsto devido ao incêndio na relva do traçado chinês, à semelhando do que aconteceu no treino livre 1, todos os quinze pilotos foram enviados para a pista com a pressão de ter de realizarem uma volta rápida antes da chegada da chuva.

Os dois pilotos da McLaren passaram para o topo da tabela de tempos, com Oscar Piastri à frente de Lando Norris, com o tempo de 1:35.853s. No entanto, depois de Charles Leclerc ter batido o tempo do piloto australiano, Max Verstappen assumiu a liderança com 1:35.606s.

Sergio Pérez foi muito rápido durante a sua volta, podendo ter batido o tempo do seu companheiro de equipa, mas perdeu tempo no último setor e foi apenas o terceiro mais rápido, a 0.175s.

Em situação perigosa, novamente, estava George Russell. O piloto britânico não tinha qualquer volta rápida realizada, mas o seu tempo no primeiro setor foi seis décimos de segundo mais lento do que o necessário para deixar Zhou Guanyu de fora do 10º lugar.

Desta forma, a SQ2 terminou com a chuva e os dois pilotos da Sauber apurados para o SQ3, enquanto George Russell, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo e Lance Stroll foram eliminados.

O público chinês celebrou a passagem de Zhou Guanyu ao segmento decisivo para a ordenação da grelha de partida da corrida Sprint.