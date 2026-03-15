GP China F1: George Russell destaca “batalha difícil” e elogia Antonelli

Piloto britânico sublinha mérito do colega italiano e valoriza o novo “duplo pódio” da Mercedes

George Russell terminou o Grande Prémio da China de F1 na segunda posição, atrás do seu colega de equipa Kimi Antonelli, e não escondeu o reconhecimento pelo desempenho do jovem piloto italiano. A corrida, marcada por um arranque problemático para ambos os Mercedes e pelos avanços iniciais dos Ferrari, acabou por consolidar a equipa alemã na liderança do pelotão: “Muitos parabéns ao Kimi, porque é sempre especial vencer a primeira corrida, e ele tem estado a conduzir de forma incrível este ano, especialmente neste fim de semana”, afirmou Russell, sublinhando a importância do momento para o companheiro de equipa.

Mercedes conquista nova dobradinha

Apesar das dificuldades iniciais, a dupla da Mercedes conseguiu recuperar terreno e garantir mais uma dobradinha — um resultado que reflete a consistência da equipa nesta fase da temporada: “Foi uma batalha difícil. Ambos tivemos arranques muito maus e os Ferrari passaram-nos logo, mas, no fim de contas, conseguir mais um ‘um-dois’ é tudo o que podíamos pedir”, destacou o piloto britânico.

Russell, que já tinha subido ao pódio nas corridas anteriores, reiterou o espírito de união dentro da equipa e mostrou-se satisfeito por partilhar o pódio com Lewis Hamilton e o vencedor Antonelli: “Sinto-me feliz por estar no pódio com ele (Antonelli) e também com este homem (Hamilton)”, acrescentou, num momento de clara valorização do sucesso coletivo.

Antonelli confirma ascensão e reforça competitividade interna

O resultado em Xangai reforça o domínio recente da Mercedes e evidencia a rápida adaptação de Kimi Antonelli à Fórmula 1, depois de conquistar a sua primeira vitória na categoria. Para Russell, esses avanços internos são sinal de um ambiente competitivo e saudável dentro da equipa, essencial para enfrentar a luta pelos títulos.