GP China F1: Fred Vasseur defende decisão de deixar Hamilton e Leclerc lutar em pista

“Confiar nos pilotos” foi opção assumida pela Ferrari

Frédéric Vasseur considerou que a Ferrari fez “o correto” ao permitir o duelo direto em pista entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc no Grande Prémio da China, sem recurso a ordens de equipa. O diretor de equipa explicou que confia plenamente na gestão dos dois pilotos e que travar a luta pelo pódio teria sido injusto para ambos e para o espetáculo da Fórmula 1.

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Vasseur disse que “confia” em Hamilton e Leclerc e admitiu que este tipo de situação é “sempre delicada”, porque é “difícil pará‑los” quando estão a disputar posição. Acrescentou que não quis pedir para “congelar as posições”, por entender que isso seria “injusto”, sublinhando que os dois são “profissionais”, “fizeram um excelente trabalho” e que este tipo de duelo é “bom para a equipa e bom para a F1”.

Primeiro pódio de Hamilton na Ferrari visto como passo chave

O francês assinalou ainda a importância do primeiro pódio de Hamilton com a Ferrari, classificando-o como “um passo importante” para a equipa. Vasseur disse estar convencido de que este resultado “vai ajudar” a Scuderia a aproximar‑se da frente, numa fase em que a estrutura tenta consolidar o progresso face a 2025.

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Apesar do balanço positivo do fim de semana, o chefe de equipa reforçou a necessidade de manter o realismo. Na sua análise, “o objetivo agora é a Mercedes” e a Ferrari tem de ser “lúcida”: considera que foi “um bom fim de semana no geral”, mas lembra que a equipa ainda está “longe dos Mercedes”, que terão “quatro ou cinco décimos” de vantagem por volta, um diferencial que qualifica como “muito”.

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​Ferrari trabalha “em todo o lado” para reduzir diferença para a Mercedes

Questionado sobre onde está a ser feito o esforço para encurtar a diferença, Vasseur explicou que a Ferrari não está focada apenas na unidade motriz. O dirigente afirmou que a equipa está a “trabalhar em todo o lado”, do motor ao chassis, passando por outras áreas de performance, numa abordagem de desenvolvimento distribuído.

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​Vasseur lembrou que a evolução do motor é “mais difícil” devido ao congelamento da unidade de potência e ao regime de ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), que limita a margem de melhoria direta. Nessa linha, alertou que a Ferrari “não vai encontrar uma bala mágica de cinco décimos” e que a estratégia passa por procurar “cinco temas de um décimo” cada, somando pequenos ganhos para reduzir gradualmente o fosso para a Mercedes.

FOTO Pirelli