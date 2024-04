GP China F1: Fernando Alonso teve uma sessão de qualificação de Sprint tensa

Fernando Alonso diz ter enfrentado uma sessão de qualificação sprint no Grande Prémio da China tensa, lutando contra as condições em constante mudança no Circuito Internacional de Xangai.

Apesar dos desafios colocados pela sessão marcada pela chuva, Alonso garantiu o terceiro lugar na grelha para a corrida Sprint de sábado, admitindo que este desafio tornou a sessão mais tensa.

“Na Q1, estávamos apenas a olhar para o radar e a ameaça de chuva estava lá desde o primeiro minuto. Fizemos alguns progressos no Q1 e no Q2 – apenas, porque ficámos em oitavo ou nono – por isso não fomos muito competitivos com piso seco”, explicou o terceiro classificado da qualificação Sprint. “Com a chuva no final do Q3, cada volta foi efetuada em condições um pouco diferentes. Os pneus estavam um pouco melhores a cada volta, mas o circuito estava um pouco pior com mais chuva, por isso era difícil avaliar o nível de aderência e o nível de risco que se queria aplicar, por isso, no final, fiquei extremamente satisfeito”.

No entanto, o piloto espanhol disse que a equipa não tem ainda ideia do possível cenário sobre o ritmo do AMR24 na corrida de domingo. “Vamos ver se nos conseguimos qualificar bem amanhã e vamos ver”, concluiu Alonso.