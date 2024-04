GP China F1: Estado do asfalto e desempenho dos pneus são preocupações para Vasseur

Frédéric Vasseur destacou as suas principais preocupações para o regresso da Fórmula 1 ao Circuito Internacional de Xangai, palco do Grande Prémio da China do próximo fim de semana. O responsável da Ferrari revelou alguma inquietação sobre o estado do asfalto do traçado chinês e o desempenho dos pneus de 18 polegadas, que vão estrear-se naquele piso.

A ausência da Fórmula 1 de Xangai desde 2019 devido à pandemia de COVID-19 representa um desafio único para as equipas, uma vez que a atual geração de carros ainda não experimentou o traçado e as características da superfície da pista.

A agravar a incerteza está a incapacidade do fabricante de pneus Pirelli de efetuar avaliações do circuito no local. Com uma utilização recente limitada, o estado do asfalto continua a ser um ponto de interrogação, o que suscita preocupações sobre o desempenho e a degradação dos pneus durante o fim de semana de corrida.

“Penso que será uma prova difícil, mas se for difícil para todos, então estaremos todos na mesma situação”, disse Vasseur sobre o regresso da F1 à China. “O maior ponto de interrogação para mim será o asfalto, […] e, provavelmente, em comparação com a última prova, temos condições mais frescas. Não sabemos quão o asfalto é abrasivo, isso será fundamental para o fim de semana”.Para a Ferrari e para as outras equipas, atravessar estas incógnitas exigirá uma estratégia cuidadosa e adaptabilidade, à medida que procuram otimizar o seu desempenho em terreno desconhecido, aumentando o desafio com o facto da prova chinesa receber o primeiro formato Sprint da temporada. “O que é um pouco difícil com o formato da China é que, com a atribuição de pneus e uma sessão [de treinos], temos de escolher [uma afinação], Com base na sexta-feira, a antecipação do fim de semana é crucial”, disse Vasseur.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA