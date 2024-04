GP China F1: 58ª vitória de Max Verstappen em 190 corridas

Quinta corrida do ano, quarta vitória de Max Verstappen (Red Bull RB20/Honda) no regresso da F1 à China, numa corrida interessante, exceção feita ao vencedor que dominou por completo a contenda. Desde o GP do Azerbaijão do ano passado, há cerca de um ano – que teve vitória de Sergio Pérez – o neerlandês só foi batido duas vezes, curiosamente ambas por Carlos Sainz. Mais um triunfo em que não deu a mínima hipótese aos adversários, apesar das duas neutralizações de corrida.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) foi segundo, depois de uma grande corrida, mesmo ‘afetado’ pelo facto do timing do primeiro Safety car não ter sido bom para si. Fez tudo bem e ‘vingou-se’ do erro na Sprint. Sabendo-se do que andam os Red Bull, o facto de um McLaren ter ficado na frente de um Red Bull diz bem da boa corrida que fez Lando Norris. Foi o 8º segundo lugar da sua carreira.

Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) completou o pódio, nunca conseguindo bater o melhor dos McLaren. Perdeu duas posições com o Safety Car, mas não conseguiu mais uma dobradinha para a Red Bull.

Charles Leclerc (Ferrari SF-24) foi quarto, curiosamente ficou sempre no top 4 este ano, com um segundo lugar na Austrália como melhor resultado. Desta feita a Ferrari não teve carro para o melhor dos McLaren.

Carlos Sainz (Ferrari SF-24) foi quinto, a primeira vez que não terminou no pódio uma corrida que realizou, terminando na frente de George Russell (Mercedes F1 W15) com Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) a ter que rumar às boxes na fase final da corrida já não conseguindo melhor do que recuperar para sétimo.

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi oitavo na frente de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15), que depois duma péssima qualificação recuperou até onde pode, com Nico Hülkenberg (Haas VF-24/Ferrari) a terminar no top 10 num bom resultado para a HAAS que alcança o seu terceiro top 10 do ano, o segundo do alemão.

Max Verstappen arrancou na frente e assim que se livrou da pressão de Alonso,foi-se embora, na volta cinco já tinha quatro segundos de vantagem, sete na volta nove. Na volta 14 foi às boxes, caiu para quarto, mas depressa voltou a subir passando Norris na volta 20, voltando à liderança do Grande Prémio da China. Na volta 35 já estava a reconstruir uma margem na sua liderança, que era considerável antes dos dois períodos de Safety Car. Não terminou com uma vantagem maior, porque simplesmente não era preciso.

Lando Norris (McLaren MCL38/Mercedes) foi segundo, alcançou o 2º pódio do ano mesmo tendo sido traído pelo timing do Safety Car. Fez uma grande corrida e alcançou um excelente segundo lugar, hoje em dia o melhor possível para 19 pilotos no pelotão.

Na volta sete já estava a atacar Alonso, que era terceiro, passou o espanhol, teve o azar com a neutralização da corrida pois Charles Leclerc foi logo à boxe e Norris ficou em pista, mas ainda foi a tempo de voltar ao segundo lugar, passando depois a suster Leclerc. Depois, com Leclerc e Perez atrás de si, usou essa luta do Ferrari com o Red Bull para fugir um pouco, conseguindo também fazer durar os seus pneus, podendo com isso manter Perez atrás de si até ao fim.

Depois do 5º lugar na Austrália, hoje foi a primeira vez que não conseguiu ajudar a Red Bull a fazer nova dobradinha. Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda) foi terceiro atrás de Lando Norris, ficando mais uma vez provado que quem faz a diferença é Max verstappen e não tanto o Red Bull RB20.

Passou Alonso na Curva 6 cedo na corrida, mas na luta com Leclerc levou tempo para passar o Ferrari e depois não conseguiu chegar-se ao McLaren.

Quarto posto para Charles Leclerc (Ferrari SF-24). Curiosamente, terminou todas as corridas no top 4.

Logo no início os dois Ferrari ficaram presos numa luta a dois e perderam posições para George Russell.

Na volta 12 Leclerc passou Piastri, e na volta 30 já estava na luta com Norris à sua frente e Perez atrás.

Perde posição para Perez na volta 39, e por aí ficou até ao fim.

Carlos Sainz (Ferrari SF-24) foi quinto, envolveu com Leclerc logo após a partida, perdeu posição para Russell, andou na luta com Alonso, Russell e Piastri, subiu uma posição quando Alonso teve que ir Às boxes, e por aí ficou até final terminando a 10 segundos de Leclerc.

George Russell (Mercedes F1 W15) foi sexto e terminou na melhor posição que a Mercedes podia aspirar hoje, mesmo assim na frente de um McLaren. Era sexto lugar pouco depois do arranque, tendo partido do 8º lugar, na volta 37 lutava com Sainz e Piastri, depois conseguiu manter Alonso longe quando o espanhol tinha pneus bem mais novos.

Fernando Alonso (Aston Martin AMR24/Mercedes) foi sétimo, pressionou Verstappen depois duma boa partida, mas depressa passou a estar mais preocupado em defender do que em atacar. Perez rodava logo atrás depressa perdeu a posição. Foi passado por Norris na volta sete, com o Safety Car manteve-se em pista mas era quase certo que teria de parar, na volta 36 tentava passar Perez, mas este também tinha DRS e não foi possível. Na volta 44/ teve que ir às boxes, saiu em 12º, depressa passou Ocon, Hulkenberg e todos os outros, só já não conseguiu suplantar Russell.

Oscar Piastri (McLaren MCL38/Mercedes) foi oitavo, não conseguiu manter-se atrás do seu companheiro de equipa nas primeiras voltas, e na 24ª era quinto, posição que se sabia dificilmente poderia manter já que tinha pneus médios mais velhos, e Sainz e Alonso atrás. Num incidente ficou com danos no carro pelo que se limitou a levar o McLaren até final, bem posicionado.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W15) foi nono cedo se percebeu que não estava satisfeito com a sua estratégia, dizendo pela rádio que o seu pit stop foi no “pior momento”, era 19º. Na volta 31 já estava em 11º, na volta 42 finalmente consegue passar Hulkenberg, mas já não deu para mais vindo do 19º posto.

