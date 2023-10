GP Catar F1: Sprint Shootout começa 20 minutos mais tarde | AutoSport

Na sequência da descoberta do problema nos pneus da Pirelli, causado pela passagem frequente nos corretores em ‘pirâmide’ do circuito de Losail, a FIA tomou uma série de medidas de reforço à segurança da prova. Uma dessas situações é uma ‘sessão de treino de adaptação’ à revisão dos limites de pista, que vai leva ao início da Sprint Shootout mais tarde do que o previsto.

Os limites da pista nas curvas 12-13 serão revistos e haverá uma sessão com duração de 10 minutos para permitir que os pilotos se adaptem às alterações efetuadas pela FIA, obrigando o Sprint Shootout a começar 20 minutos mais tarde do que o previsto, ou seja, passa a ter início às 14.20h em Portugal continental.

Não há qualquer alteração à hora prevista para a corrida Sprint, que tem início marcado para as 18:30, hora em Portugal continental.