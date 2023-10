GP Catar F1 Sprint: Acidente entre Ocon e Pérez | AutoSport

Novo incidente na corrida Sprint, numa altura em que Max Verstappen tinha recuperado posições e está em posição de pódio, Sergio Pérez e Esteban Ocon tocaram-se, com Nico Hülkenberg no meio dos dois, resultando na saída dos três carros, conseguindo o alemão regressar à pista. Ocon e Pérez ficaram presos na gravilha e com danos nos carros.

O título está nas mãos de Verstappen com a desistência do piloto mexicano. Na frente está de novo Oscar Piastri, depois de ultrapassar Russell que tem os pneus macios muito degradados.