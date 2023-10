GP Catar F1, Shootout Sprint, SQ2: Tempo apagado resulta na eliminação de Lewis Hamilton | AutoSport

Com pneus novos médios montados em todos os monolugares que entraram em pista para o segundo segmento da Sprint Shootout, George Russell foi o primeiro piloto a terminar a volta rápida, vendo o seu companheiro de equipa a passar para a liderança da tabela de tempos, até ao seu tempo ser apagado por excesso de limite de pista.

Os dois pilotos da McLaren voltaram a mostrar muita rapidez em Losail, com Oscar Piastri no terceiro lugar da tabela de tempos ainda numa fase inicial, atrás de Max Verstappen e Lando Norris, que tinha efetuado a sua volta em 1:24.947s.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos com as suas voltas iniciais apagadas, terminaram as suas tentativas seguintes no quarto posto e no nono lugar, respetivamente.

Quando os pilotos preparavam o que faltava da SQ2, Pierre Gasly, Liam Lawson, Carlos Sainz – de novo em apuros como aconteceu ontem, após uma volta apagada – Zhou Guanyu e Valtteri Bottas estavam em zona de eliminação. Bottas não conseguiu melhor do que 11º tempo na sua última volta rápida, enquanto Russell passava a segundo.

Lewis Hamilton melhorou o seu anterior registo, mas voltou a ser apagado o tempo, ficando numa posição arriscada, no 10º posto. Com o Sainz a fazer volta rápida limpa que lhe deu o sétimo posto, Hamilton baixou para o 12º posto, sendo eliminado na SQ2, juntando-se Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Liam Lawson e Zhou Guanyu.