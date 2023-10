GP Catar F1, Shootout Sprint: Lance Stroll eliminado na SQ1 | AutoSport

Depois de uma sessão de 10 minutos para adaptação aos novos limites de pista que não estava prevista, a Sprint Shootout teve o seu arranque atrasado para as 14:20h. A diferença maior nos limites de pista estava na demarcação da linha entre as curvas 12 e 13, retirando cerca de 80 cm à largura da pista.

Com os pilotos a saírem para a pista com pneus médios para a SQ1, Lando Norris passou para a frente da tabela de tempos, mas Pierre Gasly e George Russell bateram o seu registo, até que Max Verstappen concluiu a sua primeira volta rápida e registou o crono de 1:25.510s, ainda numa altura em que vários pilotos não tinham qualquer tempo marcado.

Melhorando o seu tempo anterior, Norris passou para o segundo posto da tabela de tempos, a 0.162s de Verstappen, sendo depois informado para efetuar uma nova volta, para que não acontecesse o mesmo do dia anterior. E com alguma razão, uma vez que os excessos de limites de pista continuavam a ser a causa para o apagar de tempos de vários pilotos.

Nos últimos segundos do primeiro segmento da Sprint Shootout, Russell fez o melhor tempo, com 1:25.413s, deixando Verstappen a 0.097s.

Nos lugares de eliminação ficaram Lance Stroll, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen e Logan Sargeant. O último tempo registado por Tsunoda foi apagado e passou para zona de eliminação, enquanto Sargeant não teve qualquer registo que não tivesse sido apagado.