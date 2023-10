GP Catar F1: Sergio Pérez arranca das vias das boxes | AutoSport

Mais um fim de semana problemático para Sergio Pérez. Depois de uma má qualificação na sexta-feira, que o atirou para fora dos dez primeiros na grelha de partida, o piloto mexicano não terminou a corrida devido a acidente, que teve agora mais desenvolvimentos. Os danos no RB19 foram mais extensos e a equipa teve substituir componentes da unidade motriz e num segundo chassis, considera a FIA.

Do acidente da Sprint com Esteban Ocon e Nico Hülkenberg, o RB19 de Pérez não saiu bem tratado. Era possível ver um princípio de incêndio no carro, o que nunca é bom sinal para a ‘saúde’ dos componentes internos. Para resolver a situação, a equipa teve de substituir componentes da unidade motriz quebrando o regime de Parque Fechado que persistia depois da Sprint. Sergio Pérez irá sair das vias das boxes pela troca de componentes da unidade motriz e poderá ainda ter uma segunda penalização para cumprir por aquilo que o Delegado Técnico da FIA considera ser a montagem de um chassis sobressalente.

A saída da via das boxes está confirmada pela FIA pela troca dos seguintes elementos da unidade motriz em Parque Fechado: 5º motor de combustão interna (ICE); 5º turbo da época; 5º MGU-H e MGU-K; e quarta centralina.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA