GP Catar F1: Segundo Alex Albon, Red Bull ofereceu lugar a Lando Norris | AutoSport

Lando Norris parece ser um piloto que agrada à Red Bull para fazer dupla com Max Verstappen, que é amigo do britânico. Zak Brown e Norris terminaram com a especulação em torno de uma possível saída e do aliciar da equipa adversária com novas ‘juras’ de amor, mas Alexander Albon deu conta no Catar do convite feito ao britânico por parte da Red Bull.

Albon disse à Sky que se Lando Norris quiser trocar a McLaren pela Red Bull o negócio pode acontecer, mas admite, e com conhecimento de causa, que não seria um lugar fácil. “Acho que ninguém gosta de ser companheiro de equipa do Max. É difícil, eu tenho experiência nisso – mas [pode funcionar] se estiver confiante em si próprio, o que deve estar”. O piloto tailandês realçou que pelo que ouviu, “o convite está feito há algum tempo” pela Red Bull.

Ainda assim, Albon considera que não haveria muitas razões para Norris trocar de equipa agora. “É difícil dizer agora, porque, tal como eu tenho com a Williams, é possível perceber que a relação que Lando tem com a McLaren é muito forte e, por enquanto, parece que não há razão para mudar”, disse.