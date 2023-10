GP Catar F1: Russell não considera necessária mais intervenção da FIA na questão dos pneus | AutoSport

A FIA anunciou ontem uma série de medidas para responder a um problema encontrado pela Pirelli nos pneus usados pelas equipas no treino de sexta-feira, podendo passar ainda pela obrigatoriedade de todos os pilotos pararem, pelo menos, três vezes durante a corrida de mais logo.

Haverá uma reunião com as equipas para ser comunicada a decisão da entidade federativa depois do fornecedor de pneus analisar as borrachas utilizadas ontem na Sprint. Sendo certo que havendo essa obrigatoriedade, as equipas perdem alguma margem em relação à estratégia para as suas paragens nas boxes. Por isso, George Russell pede à FIA para não intervir dessa forma, considerando que as mudanças nos limites de pista efetuadas ontem foram suficientes para conter o problema. “Se formos para uma pista como Barcelona, fazemos os treinos e, na corrida, depois de toda a informação recolhida, sabemos se temos de fazer duas ou três paragens”, disse o piloto da Mercedes. “Se tentarmos uma paragem única, não vai resultar. Este fim de semana, não tínhamos dados. Se tivéssemos tido as três sessões [de treinos], teríamos aprendido que o pneu está a desgastar-se e que é preciso fazer duas ou três paragens. O que a FIA fez com a pequena modificação da pista foi bom. Eu estava um pouco cético, mas achei que foi um bom passo, mas não acho que precisam de intervir para dizer que tem de haver três paragens obrigatórias”, concluiu o piloto.

A reunião entre FIA, Pirelli e responsáveis das equipas deve acontecer em breve e muito antes do início da corrida saberemos se será necessário a entidade federativa intervir.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA