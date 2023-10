GP Catar F1: Red Bull faz novo “sério aviso” a Sergio Pérez | AutoSport

A mensagem de Jonathan Weathley para Sergio Pérez no GP do Qatar foi absolutamente arrasadora para o seu piloto e mais um sério aviso da estrutura da Red Bull ao mexicano, que continua a cometer erros atrás de erros e a produzir muito abaixo do que é aceitável, mesmo retirando de cima da mesa andar ao nível de Max Verstappen, pois hoje em dia na F1 muito poucas vezes qualquer outro piloto consegue, muito menos de forma consistente.

Desta feita, Christian Horner diz que vai falar com Pérez para saber o que ele precisa para recuperar a forma que já teve, mas como todos já percebemos, o problema de Pérez é mental e esse é o mais difícil de ultrapassar.

Seja como for, Perez ainda detém uma vantagem de 30 pontos sobre o terceiro classificado, Lewis Hamilton na classificação, mas no Qatar o inglês cometeu um enorme erro e eliminou-se da corrida. A verdade é que Pérez tem sido batido por Hamilton nas últimas corridas devido a erros ou à sua incapacidade de melhorar o seu desempenho. No Qatar, Perez foi eliminado da prova de sprint de sábado sem culpa própria, mas no domingo, depois de partir das boxes e recuperar algumas posições, perdeu tudo o que ganhou e mais com três penalizações de cinco segundos que lhe foram aplicadas por exceder repetidamente os limites da pista: “Acho que precisamos mesmo de nos sentar com o Checo porque sabemos do que ele é capaz e ele não está a atingir essa forma neste momento”, disse Horner: “Precisamos desesperadamente que ele encontre essa forma para manter este segundo lugar no campeonato.

Isto tem, obviamente, uma leitura e não é mais do que um sério aviso ao piloto. Outro. Até quando? Fim do ano, provavelmente…

Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool