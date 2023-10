GP Catar F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

A grelha de partida para a corrida do Grande Prémio do Catar foi determinada pelo resultado da qualificação de sexta-feira e entretanto, Max Verstappen fechou as contas do título de pilotos e Oscar Piastri venceu a corrida Sprint. Como tal, vamos recordar a grelha de partida para a corrida de logo, já com a penalização imposta a Sergio Pérez, que arranca do pitlane:

Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool