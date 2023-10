GP Catar F1, Q2: Ficam de fora Carlos Sainz e Sergio Pérez | AutoSport

Oscar Piastri começou a Q2 sendo o piloto mais rápido com pneus usados, registando 1:25.745s, mas batido, primeiro por Charles Leclerc, e pouco depois, por Pierre Gasly, que tinha pneus novos macios montados no Alpine. Max Verstappen, com melhores registos no primeiro e terceiro setor, passou para a frente, com 1:24.758s, realizada a volta com pneus usados.

Enquanto Lando Norris abortava nova volta, à semelhança do que tinha acontecido na Q1, George Russell e Lewis Hamilton assumiram os dois postos atrás de Verstappen, com o mais novo dos britânicos da Mercedes a 0.206s do neerlandês. Terminadas as primeiras voltas rápidas, estava Carlos Sainz a entrar para a pista para realizar nova tentativa. Nos lugares de eliminação estavam Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Sainz, Valtteri Bottas e Lando Norris, que estava novamente pressionado.

As atenções centraram-se nos piloto que tentavam sair dos últimos lugares, com os dois pilotos da McLaren muito rápidos nessa altura. Lando Norris foi 0.039s mais rápido do que Oscar Piastri, passando para o primeiro lugar da tabela de tempos com 1:24.685s.

Max Verstappen melhorou o seu tempo e voltou para a frente, com 1:24.483s, enquanto Carlos Sainz era nessa altura o piloto mais pressionado, uma vez que o tempo que tinha feito apenas o fez saltar para nono, mas baixou para as posições de eliminação. O mesmo aconteceu a Sergio Pérez, que viu um tempo apagado por excesso dos limites de pista. Dois ‘pesos pesados’ eliminados na Q2.

Enquanto isso, Lewis Hamilton passou para a liderança com o tempo mais rápido, em 1:24.381s.

Juntamente com Sainz e Pérez, foram eliminados Yuki Tsunoda, por apenas 0.004s, Alexander Albon e Nico Hülkenberg.