GP Catar F1: Pilotos da Mercedes podem pressionar Verstappen, mas atentos a Leclerc e Piastri | AutoSport

Um dia depois de confirmar a conquista do título mundial de pilotos de Fórmula 1, Max Verstappen vai iniciar mais uma corrida na pole position, com boas perspetivas de vencer, apesar de poder ser pressionado pelos dois pilotos da Mercedes que arrancam ao seu lado e atrás, além do vencedor da Sprint e de Charles Leclerc, que pode ter mais condições para um bom resultado na corrida do GP do que aconteceu ontem.

Segundo os dados recolhidos na única sessão de treinos livres de sexta-feira, Ferrari, McLaren e Mercedes estiveram muito próximas em ritmo de corrida, cerca de 0.3s de diferença para o que fizeram os Red Bull. Obviamente, que sem hipótese de testar mais cenários, as equipas recolheram mais dados na Sprint de ontem e podem melhorar ou até piorar comparativamente a sexta-feira.

O maior ponto de interrogação, para já, é a dúvida sobre que decisão vai tomar a FIA depois da análise da Pirelli dos pneus usados ontem pelas equipas e se obriga todos os pilotos a um mínimo de 3 paragens e uso de pneus apenas por 20 voltas. Se assim for, a vantagem de uso de compostos mais duros durante um stint mais longo pode ser esbatida e acabar por ser uma espécie de três corridas Sprint.

Apesar dos Mercedes estarem mais próximos de Verstappen na grelha, Leclerc pode ter alguma vantagem em termos de ritmo, assim como Piastri, que vem, ainda por cima, motivado com o resultado de ontem. Ou seja, o que, em teoria, seria um Max Verstappen pressionado, pode ser um líder do pelotão isolado na frente, deixando quatro adversários diretos a lutar entre si e a perderem tempo para quem vai à frente.

Foto: LAT Images