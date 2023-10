GP Catar F1: Participação de Carlos Sainz em risco depois de Ferrari descobrir fuga de combustível | AutoSport

A participação de Carlos Sainz na corrida do Grande Prémio do Catar pode estar em risco, depois da Ferrari ter descoberto uma fuga de combustível.

Os mecânicos da equipa italiana estão a trabalhar no SF-23 de Sainz, como descreveu o comentador espanhol Albert Fabrega na sua página da rede social X, que adiantou ainda na sua última atualização desde o circuito de Losail que o piloto não vai participar na corrida.

O pitlane ainda não abriu na altura em que escrevemos este artigo, por isso a equipa ainda tem mais algum tempo para solucionar o problema.

No oficial aún. Carlos Sainz no participará en el GP de Qatar por una fuga de combustible.



Not oficial yet. Carlos Sainz won't take part on the Qatar GP due a fuel leak#f1 #QatarGP