GP Catar F1: Oscar Piastri vence corrida Sprint e Max Verstappen é campeão | AutoSport

Oscar Piastri perdeu a liderança no início da corrida Sprint, mas conseguiu a recuperação e venceu no final das 19 voltas, ao mesmo tempo que Max Verstappen alcançou o segundo posto da classificação, mais do que o necessário para triunfar no Campeonato do Mundo de Pilotos, até porque a desistência de Sergio Pérez durante a prova, colocou nas mãos do neerlandês o titulo.

Foi uma corrida Sprint muito acidentada e com três períodos de Safety Car, onde os pneus macios fizeram a diferença no início da prova, mas mostraram mais dificuldades no final, aproveitando os pilotos com este composto para recuperar posições, como aconteceu com Lando Norris, que perdeu várias posições nas primeiras voltas, conseguindo terminar a corrida Sprint entre os três primeiros classificados.

George Russell, que passou pela liderança da corrida, terminou no quarto posto da classificação à frente de Lewis Hamilton e dos dois Ferrari, vantagem para Carlos Sainz seguido de Charles Leclerc. Alexander Albon, com uma ponta final muito boa, alcançou o último ponto atribuído na Sprint, com o oitavo posto.

Composta por 19 voltas, a corrida Sprint seria importante para perceber se as alterações na pista de Losail funcionariam e se os pneus não apresentariam o mesmo problema que a Pirelli identificou na sexta-feira. Além disso, revestia-se de uma importância diferente para a McLaren, que tinha os seus dois pilotos na frente da grelha, e para Max Verstappen, que poderia fechar as contas do título mundial de 2023 já na Sprint.

No que respeita aos pneus, George Russell, Carlos Sainz e Charles Leclerc, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lance Stroll e Logan Sargeant optaram por macios, enquanto todos os restantes começaram a corrida com pneus médios.

Após o apagar do semáforo, Oscar Piastri teve um arranque muito bom e colocou-se fora de perigo para a travagem da curva 1, mas Lando Norris ficou logo pressionado por George Russell, Carlos Sainz, tendo que bloquear Max Verstappen. Na passagem da curva 1, Norris perdeu posições para Russell, Sainz e Charles Leclerc, sendo depois ultrapassado por Verstappen na entrada da curva 2.

Depois da saída de pista de Liam Lawson na curva 2, o AlphaTauri AT04 do neozelandês ficou preso na gravilha, o que obrigou à sua desistência e à entrada do Safety Car.

Quando o SC saiu de pista, Russell pressionou Piastri e, enquanto Norris discutia a sexta posição com Fernando Alonso que tentou de tudo para o ultrapassar, o piloto da Mercedes efetuou uma bela manobra para deixar para trás o então líder do pelotão. Assim, à volta 3 George Russell passou a ser o primeiro classificado da Sprint.

Logan Sargeant teve mais uma saída de pista, algo que tem acontecido recorrentemente com o norte-americano. O Williams ficou na caixa de gravilha, levando a nova entrada do Safety Car. Um pouco antes disso, Alonso perdeu o sétimo posto para Esteban Ocon, com uma manobra arriscada mas com sucesso do francês.

No recomeço, Russell defendeu-se bem e escapou a Piastri, que com pneus mais lentos do que Sainz, ficou pressionado pelo piloto espanhol. Os dois entraram nas primeiras curvas lado a lado, mas o piloto da McLaren usou toda a sua técnica para manter a segunda posição.

Na mesma altura, Alonso recuperou o posto que tinha sido conquistado por Ocon antes da entrada do Safety Car, passando a ser o sétimo classificado.

À entrada das últimas dez voltas da corrida, Max Verstappen ultrapassou Charles Leclerc e Carlos Sainz logo depois, subindo aos lugares do pódio.

Ao mesmo tempo, os pneus macios começavam a perder performance e na volta 11 Oscar Piastri estava já colado ao Mercedes de Russell, ultrapassando quando passava na linha de meta.

Na luta a três entre Sergio Pérez, Esteban Ocon e Nico Hülkenberg, que ficou no meio dos dois adversários, resultou no contacto dos três carros e a sua desistência. O piloto alemão ainda regressou à pista, mas foi para a box para terminar a corrida mais cedo, enquanto Pérez e Ocon ficaram com os monolugares presos na gravilha.

Entretanto, Norris tinha ultrapassado Leclerc.

Durante este período, Russell pediu para parar e trocar para pneus médios, mas a equipa preferiu deixá-lo em pista para pontuar, mas seria difícil manter Verstappen atrás de si, com pneus médios.

Leclerc recuperou a posição a Lando Norris, quando o seu companheiro de equipa conseguiu fugir aos perseguidores.

A 3 voltas do final da Sprint, Verstappen ascendeu ao segundo posto, deixando para trás Russell e tendo agora Piastri na ‘mira’. Aproveitando o melhor estado dos pneus médios, Lando Norris ultrapassou os dois Ferrari em poucos metros, subindo ao quarto posto e ainda com hipótese para alcançar o pódio.

Max Verstappen estava na perseguição de Oscar Piastri e registava o melhor tempo na penúltima volta.

Quem lutava agora para ultrapassar, pelo menos, um dos Ferrari era Lewis Hamilton, que tentava subir ao sexto posto, que pertencia a Leclerc.

Lando Norris alcançou o pódio à entrada da última volta, deixando Russell para trás, depois de ter liderado a corrida.