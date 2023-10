GP Catar F1, Oscar Piastri: “uma corrida muito tensa” | AutoSport

Oscar Piastri triunfou na corrida Sprint, demonstrando o bom andamento dos McLaren este fim de semana. O piloto australiano admitiu que sentiu alguma preocupação quando viu Max Verstappen no segundo lugar, já depois de recuperar a liderança a George Russell, mas o desempenho de toda a equipa foi fundamental para não deixar o agora tricampeão do mundo de o alcançar.

“Foi uma corrida muito tensa, os pilotos com pneus macios atacaram muito no início e pensei que estivéssemos em apuros, mas depois os pneus deles começaram a perder performance muito rapidamente”, começou por analisar o vencedor da Sprint. “Acho que fizemos um bom trabalho porque tivemos um ritmo decente e de analisar o que faziam outros com compostos diferentes”.

O piloto australiano salientou que quando Max Verstappen passou a rodar em segundo pensou “que pudéssemos ter problemas, mas o ritmo foi bom e gerimos bem os pneus é muito bom vencer a primeira Sprint”, concluiu.