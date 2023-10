GP Catar F1, Oscar Piastri: “Foi um grande trabalho da equipa” | AutoSport

Oscar Piastri alcançou a pole position para a corrida Sprint, depois de bater Lando Norris e Max Verstappen, ambos com algumas dificuldades no último segmento da Shootout. A McLaren mostrou sempre um bom andamento no GP do Catar e depois de ontem ter visto os seus pilotos apanhados pelos excessos dos limites de pista, hoje reservou a primeira fila da grelha, o que não acontecia desde 2012.

“Estou muito feliz! É melhor dar 5 minutos à FIA para ver se estou realmente na pole”, começou por dizer o piloto australiano, fazendo referência ao facto de ontem ter perdido a terceira posição da grelha durante a entrevista no final da sessão de qualificação. “Foi uma boa volta, vi no ecrã que Lando cometeu um erro na última curva, por isso não sei como poderia ser a sua volta, mas estou muito feliz”.

O piloto australiano salientou que a pista “mudou um pouco e como o corretor está agora pintado é impossível sabermos onde está, não o vemos. Torna as coisas um pouco mais difíceis, mas é igual para todos. Tive algumas dificuldades nos dois primeiros segmentos da qualificação e consegui melhorar para o último. Foi um grande trabalho da equipa”.

Piastri não quis colocar de lado uma possível recuperação de Max Verstappen, que arranca do terceiro posto, dizendo que vão “fazer o melhor possível”, mesmo tendo algumas “dúvidas sobre os pneus”.