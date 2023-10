GP Catar F1, os Heróis Esquecidos: Valtteri Bottas e Zhou Guanyu | AutoSport

Seis pontos na conta da Alfa Romeo/Sauber apenas num fim de semana, quando até agora tinham conquistado apenas 10. Foi uma boa corrida de Valtteri Bottas e uma corrida com mais lutas para o seu companheiro de equipa, Zhou Guanyu.

A equipa aproveitou as muitas paragens para fazer subir Zhou na classificação, depois de uma boa primeira fase do piloto chinês, que saltou do 19º lugar da grelha para o 10º posto na 12ª volta da corrida, optando por não efetuar a paragem durante o período de Safety Car, ao contrário do seu companheiro de equipa.

As estratégias diferentes resultaram e merecem uma nota positiva por isso, ainda que Zhou tenha terminado nos pontos beneficiado pelas penalizações a Pierre Gasly e Sergio Pérez no final da corrida. Mesmo assim, são pontos.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd.